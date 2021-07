Le BTC atteint 34 000 $, un renversement rapide à suivre ? – Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

BTC a continué à se rallier du jour au lendemain. La prochaine résistance à 34 000 $ a été atteinte aujourd’hui. Bitcoin est sur le point de s’inverser.

L’analyse des prix du Bitcoin indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochaines 24 heures, car un autre pic plus élevé a été observé pendant la nuit et la prochaine résistance majeure d’environ 34 000 $ a été atteinte. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD baisse au cours des prochains jours et essayons de fixer un plus bas plus haut.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global de la cryptographie s’est négocié avec une forte dynamique haussière au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est en hausse de 4,5%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 5%. Polkadot (DOT) est parmi les plus performants, avec un gain de plus de 8,3%.

Mouvement des prix du Bitcoin au cours des dernières 24 heures: Bitcoin a grimpé à 34 000 $

BTC/USD s’échangeait dans une fourchette de 32 057,89 $ à 33 953,50 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 19,21 % et s’élève à 23,4 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale s’élève à environ 635,27 milliards de dollars, ce qui se traduit par une domination du marché de 45,83 %.

Graphique BTC/USD sur 4 heures : BTC prêt à s’inverser ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix Bitcoin trouver une résistance autour de la barre des 34 000 $ et se préparer à retracer certains des gains.

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La structure globale des prix du Bitcoin indique toujours une dynamique baissière, car aucune cuisse claire n’a été établie au cours de la semaine dernière. Par rapport au précédent record d’environ 36 500 $, le BTC/USD a baissé de plus de 20 % jusqu’à ce qu’un support soit trouvé autour de 29 500 $, où le marché a connu une forte bougie de rejet fin juin.

Cependant, après avoir retesté le support de 29 500 $ le 20 juillet, BTC/USD a commencé à se redresser rapidement. Hier, la ligne de tendance descendante de résistance de plusieurs semaines a été à nouveau testée, avec une consolidation formant une zone de prix d’environ 32 500 $ pendant plus de 24 heures.

Du jour au lendemain, Bitcoin a soudainement vu un pic rapide plus haut, franchissant la ligne de tendance descendante et dépassant le sommet local de 33 000 $. Ce qui a suivi a été un nouveau rallye vers la prochaine résistance à 34 000 $.

Par conséquent, la structure d’action des prix BTC/USD a vu le premier signe d’un renversement de tendance sérieux. Premièrement, nous assisterons probablement à un autre retracement plus bas au cours des prochains jours. Si le prix du Bitcoin peut établir un creux nettement plus élevé, nous pouvons nous attendre à une autre tentative de hausse au cours de la semaine prochaine, ce qui pourrait entraîner un renversement beaucoup plus substantiel de l’action de prix baissière de plusieurs mois.

Analyse du prix du Bitcoin : conclusion

L’analyse des prix du Bitcoin indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochaines 24 heures, car un pic rapide a été observé du jour au lendemain à la barre des 34 000 $. Par conséquent, BTC/USD a épuisé son élan haussier et commencera probablement à baisser pour établir un plus bas plus élevé à partir duquel pousser vers de nouveaux sommets au cours des prochaines semaines.

