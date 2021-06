in

Le prochain plan budgétaire de l’administration Biden fait référence aux « mères » en tant que « personnes qui accouchent », mais utilise également la nomenclature standard à un autre moment, luttant pour utiliser correctement la terminologie éveillée.

À la page 18 du budget récemment publié par l’administration Biden, il déclare que 200 millions de dollars seront réservés pour réduire «le taux de mortalité maternelle et mettre fin aux disparités raciales» dans la mortalité maternelle. Après avoir noté le « taux de mortalité inacceptablement élevé pour les femmes noires, amérindiennes/autochtones de l’Alaska et d’autres femmes de couleur », le budget administratif de Biden ne fait plutôt pas référence aux « mères », mais plutôt au taux de mortalité parmi les « personnes qui accouchent ». en utilisant le dernier terme éveillé poussé par les militants transgenres.

Biden fait maintenant référence à « naître des personnes » au lieu de femmes dans sa proposition de budget. pic.twitter.com/8LVc0yDdNo – Le premier (@TheFirstonTV) 7 juin 2021

Inclus dans cette section de 200 millions de dollars du budget Biden est un objectif de fournir et de «mettre en œuvre une formation sur les préjugés implicites pour les prestataires de soins de santé»; étant donné la nature de la phrase précédente et le terme « personnes qui accouchent », une telle « formation sur les préjugés implicites » peut inclure l’instruction des sages-femmes et autres à utiliser la terminologie lorsqu’ils traitent avec des mères enceintes.

La réaction contre l’utilisation de « personnes qui accouchent » dans le budget a été rapide de la part de nombreux commentateurs et politiciens conservateurs en ligne. Ashley St Clair a critiqué Biden comme étant un “misogyne” pour avoir dépouillé les femmes “de leur féminité” et que “changer de mères en personnes qui accouchent” [sic] dans le budget est une tentative dégoûtante de saper l’incroyable superpuissance que SEULEMENT LES FEMMES ont », tandis que le représentant Andy Biggs de l’Arizona a déclaré que « rien ne dit le féminisme comme effacer le mot « femmes » !

Des hommes vieux démocrates comme Joe Biden continuent de dépouiller les femmes de leur féminité parce qu’elles sont misogynes Changer les « mères » en « personnes qui accouchent » dans le budget est une tentative dégoûtante de saper l’incroyable superpuissance que SEULEMENT LES FEMMES ont : Naissance d’une nouvelle vie. – Ashley St. Clair 🇺🇸 (@stclairashley) 7 juin 2021

Encore une autre victoire énorme pour Evangelicals for Biden, juste après les vestiaires mixtes et l’avortement financé par les contribuables ! https://t.co/XAYGRWNic6 – Allie Beth Stuckey (@conservmillen) 7 juin 2021

Il ne s’agit pas de « donner naissance à des personnes ». On les appelle des femmes. – LifeNews.com (@LifeNewsHQ) 7 juin 2021

Rien ne dit féminisme comme effacer le mot « femmes ». https://t.co/J7nBZx2Vmj – Représentant Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 7 juin 2021

Cependant, il semble que même dans le budget lui-même, l’administration Biden a du mal à utiliser la terminologie correcte. À la page 12 du budget, lorsqu’il discute de l’extension des réductions d’impôts pour les familles, il note qu’il a été démontré que le congé parental payé « maintient les mères dans la population active ».

Le terme « personnes qui accouchent » gagne en popularité parmi la gauche. National File a rapporté en mai que la députée démocrate Cori Bush avait lancé une étrange diatribe à la Chambre, au cours de laquelle elle avait monologue sur le sort des “noirs qui accouchent”, une classe non spécifiée qui, selon Bush, s’éteint en masse “tous les jours” parce que ” les médecins ne croient pas à notre douleur.