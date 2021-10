Budget 2021 : les analyses de Laura Kuenssberg sur les plans de Rishi Sunak

Rishi Sunak, 41 ans, a présenté mercredi son troisième budget en tant que chancelier de l’Échiquier devant une chambre des communes bondée et majoritairement masquée. Au cours de son discours de 64 minutes, le député de Richmond (Yorkshire) favorable au Brexit a annoncé qu’il réduirait les taxes sur la bière, supprimerait l’augmentation prévue de la taxe sur le carburant, réduirait le taux d’imposition du crédit universel de huit pour cent et donnerait même aux travailleurs à bas salaire un 59p par heure d’augmentation de salaire.

Cependant, profondément enfouie dans le budget de M. Sunak, il y avait la possibilité que les ménages à travers le pays voient leurs factures d’impôts municipaux monter en flèche de centaines de livres au cours des cinq prochaines années.

Cela intervient après que l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré qu’il s’attend à ce que les recettes fiscales communales soient 33% plus élevées d’ici 2026/27 qu’elles ne l’étaient en 2019/20.

Les estimations suggèrent que cela pourrait signifier que le foyer fiscal moyen du conseil de bande D en Angleterre pourrait être contraint de verser 262 £ supplémentaires au Trésor public d’ici 2026/27.

Mais les recherches partagées avec Express.co.uk par les libéraux-démocrates montrent que les résidents du mur bleu des conservateurs pourraient être les plus durement touchés par l’augmentation annuelle suggérée de 3%.

Selon leurs données, la facture moyenne pondérée des taxes municipales dans le Surrey à vote restant augmentera de 334 £ au cours des cinq prochaines années, soit plus de 25% de plus que la moyenne anglaise du groupe D.

De même, dans le Buckinghamshire voisin, qui a été divisé en deux lors du référendum de 2016, le résident moyen pourrait payer 313 £ supplémentaires avec la taxe municipale améliorée.

« Une révolte grandissante ! » Le budget de Rishi Sunak fustigé pour une augmentation «injuste» des taxes municipales à Blue Wall (Image: PA)

Les résidents du mur bleu des conservateurs pourraient être les plus durement touchés (Image: Express/Liberal Democrats)

La chef adjointe des libéraux-démocrates Daisy Cooper (Image: .)

S’adressant à Express.co.uk au sujet de leurs conclusions, la chef adjointe des libéraux-démocrates, Daisy Cooper, 39 ans, a déclaré que M. Sunak était « déconnecté » et a décrit le budget « injuste » de la chancelière comme « une attaque contre les contribuables ».

Mme Cooper, qui a remporté le siège de Blue Wall à St Albans en 2019, a également déclaré qu’il y avait une « révolte croissante » dans les Home Counties et a affirmé que les députés conservateurs de Blue Wall se sentiraient « assez nerveux » après l’annonce du budget de la chancelière mercredi.

« Ce budget ne fera rien pour aider les députés conservateurs contre une vague croissante d’électeurs se sentant à court de changements par ce gouvernement », a-t-elle ajouté.

Les commentaires de Mme Cooper surviennent à un moment où l’attention politique s’est tournée vers le mur bleu des conservateurs.

Le parti de Boris Johnson a perdu la circonscription conservatrice autrefois sûre de Chesham et Amersham au profit des libéraux-démocrates avec une oscillation de plus de 25% lors de l’élection partielle du siège en juin.

Sunak à l’extérieur du numéro 11 (Image: .)

Les commentaires de Cooper arrivent à un moment où une grande attention politique s’est tournée vers le mur bleu des conservateurs. (Image : .)

Dans un sondage YouGov MRP ultérieur, les conservateurs devaient perdre 12 sièges supplémentaires dans leurs anciens centres de vote restants.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer a remporté neuf sièges – Chingford et Woodford Green, Chipping Barnet, Filton et Bradley Stoke, Hendon, Kensington, Milton Keynes North, Stroud, Truro et Falmouth et Wycombe.

Selon le même sondage, les libéraux démocrates de Sir Ed Davey, qui ont terminé deuxièmes dans 91 circonscriptions lorsqu’ils étaient dirigés par Jo Swinson en 2019, gagneraient également les sièges de Cheltenham, Winchester et Wimbledon.

Malgré les récents sondages et les commentaires de Mme Cooper, un député conservateur de Blue Wall a déclaré à Express.co.uk : « Bien sûr, la politique électorale compte pour nous tous, quiconque vous dit que non vous ment, mais en fait le Parti conservateur a a toujours été le parti qui cherche à faire économiser de l’argent aux gens et à moins taxer les gens. »

Le député conservateur anonyme a ajouté, alors que la pandémie a malheureusement forcé le gouvernement à essayer d’équilibrer les comptes, il a « pris Rishi au mot » et pense que la chancelière introduira de nouvelles réductions d’impôts à une date ultérieure.

« Tout le monde doit reconnaître que 400 milliards de livres sterling de dette à cause de la pandémie n’est pas un endroit idéal et donc revenir à la réduction de la dette et revenir à un budget équilibré est absolument essentiel », a-t-il déclaré.

Taxe d’habitation (Image : .)

Le fardeau fiscal britannique est à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale (Image: .)

« Le Parti conservateur est le parti de la compétence économique ainsi que de la faible fiscalité et pour moi les deux vont de pair. »

Le député du Mur bleu a conclu en déclarant qu’il était important de mettre en œuvre des mesures à condition qu’elles « aient du sens ».

« Tant qu’ils seront vus à travers le prisme de cette catastrophe mondiale absolue qui a coûté une tonne d’argent, je pense que les gens comprendront cela.

« Mais si nous continuons à certains des taux d’imposition – les plus élevés depuis la Seconde Guerre mondiale – une fois que nous avons résolu le problème et atteint les niveaux de croissance fixés par l’OBR, nous pourrions être en territoire problématique. »

Mais le groupe de pression de Tufton Street, la TaxPayers’ Alliance (TPA), a suggéré qu’une augmentation potentielle de la taxe d’habitation ne serait pas chaleureusement accueillie par les Britanniques.

Harry Fone, le directeur de campagne de base de la TPA, a déclaré: « Il est plus que juste de dire que les résidents du Sud-Est, et même du reste du pays, en ont complètement marre des augmentations des taxes municipales.

Parti conservateur (Image : .)

Alliance des contribuables (Image : .)

« Les factures se comptent par milliers à un moment où il y a une pression énorme et incessante sur les budgets des ménages. »

M. Fone, qui a pris en charge la campagne électorale générale du Parti libertaire britannique en 2017, a ajouté: « Les conseillers doivent se rappeler que les réductions d’impôts sont populaires auprès des électeurs et devraient faire tout leur possible pour maintenir les taux aussi bas que possible. »

Malgré les critiques concernant la taxe d’habitation, un porte-parole du Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré à Express.co.uk : dire sur toute augmentation excessive. »

Le porte-parole a ajouté: « L’examen des dépenses offre une augmentation de 3% du pouvoir d’achat du gouvernement local et nous aidons les conseils à maintenir les services clés et à mieux reconstruire après la pandémie. »