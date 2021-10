Le budget de transfert de Newcastle en janvier a été révélé, les nouveaux propriétaires saoudiens étant prêts à adopter une approche prudente, car James Tarkowski et Jesse Lingard auraient été ciblés comme premières recrues

Malgré le fait que Newcastle soit désormais considéré comme le club le plus riche du monde grâce à la fortune de 320 milliards de livres sterling de leurs nouveaux propriétaires saoudiens, ils n’iraient pas trop loin dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le Fonds d’investissement public saoudien a acheté le club la semaine dernière, après que le propriétaire ridiculisé Mike Ashley ait été à la barre pendant 14 ans.

Amanda Stavelely a aidé un consortium saoudien à reprendre Newcastle

Le soutien du prince héritier saoudien permettrait à Newcastle de rivaliser avec les meilleures équipes du monde

Et, alors que certains fans pensaient qu’ils dépenseraient gros dès que possible, comme Manchester City l’a fait lorsqu’ils ont pris le contrôle de gros sous, il semble que les Magpies pourraient adopter une approche plus prudente.

Selon le Telegraph, ils ne veulent pas devenir fous lors de leur première fenêtre de transfert, avec un budget de 50 millions de livres sterling prévu pour les nouvelles recrues.

Ils auraient pour objectif le défenseur de Burnley James Tarkowski comme première signature en janvier.

James Tarkowski serait en tête de la liste de souhaits de Newcastle

Le défenseur central anglais est en fin de contrat à la fin de la saison, mais il pourrait consommer une grande partie de ce budget de 50 millions de livres sterling.

Un autre nom mentionné est Jesse Lingard de Manchester United, bien qu’il ne soit pas certain qu’il soit prêt à rejoindre le club du nord-est.

Le montant des fonds qui devrait être mis à disposition est peut-être légèrement surprenant, étant donné que les Magpies pourraient encore être dans un combat de relégation à la fin de la saison.

Jesse Lingard a eu du mal à gagner du temps à Old Trafford cette saison

Le rapport ajoute que, en vertu des règles du fair-play financier, ils sont autorisés à faire des folies jusqu’à 200 millions de livres sterling.

Cela pourrait conduire à un afflux de nouvelles recrues l’été prochain, si elles restent actives – potentiellement par un nouveau manager.

Newcastle a confirmé que Steve Bruce resterait dans la pirogue pour leur affrontement en Premier League à domicile contre Tottenham dimanche, malgré de fortes spéculations selon lesquelles il serait limogé.

Steve Bruce semble prêt à se battre un autre jour, mais on ne sait pas combien de temps il sera au travail

Cependant, il semble que l’inévitable soit retardé, divers patrons de renom étant liés au travail à St James ‘Park.

Antonio Conte, Lucien Favre et Frank Lampard ne sont que trois noms à avoir été présentés comme des remplaçants potentiels pour Bruce.

