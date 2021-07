Le budget du Bengale occidental pour l’exercice 22 donne une impulsion aux dépenses du secteur social et à l’allégement de Covid-19

in

Les dépenses en capital pour l’exercice 22 ont été fixées à plus de Rs 65 291 crore. La compensation de la TPS est en souffrance depuis deux ans, a ajouté Mitra.

Le budget du gouvernement du Bengale occidental pour l’exercice 22 déposé par le ministre en chef Mamata Banerjee à l’assemblée de l’État mercredi a mis l’accent sur les dépenses du secteur social et les allégements de Covid. La taille du budget pour le prochain exercice financier a été fixée à Rs 2,78,727 crore, en hausse de 28,5% par rapport au niveau FY21 (RE).

Les dépenses des programmes clés tels que Krishak Bandhu, les programmes de cartes de crédit pour étudiants et Lakhi Bandhu (revenu de base pour les femmes) ont été considérablement augmentés. Les allocations ont également été augmentées pour les fournitures alimentaires et civiles et les secours Covid.

Les recettes fiscales ont été estimées à 1 86 661 crores de roupies, tandis que les dépenses de recettes ont été budgétées à 2 13 436 crores de roupies. Le déficit budgétaire pour l’exercice 22 a été fixé à 4 % du produit intérieur brut de l’État (PDSG) et le déficit des recettes à 1,77 % du PDSF.

Le PIB du Bengale occidental a augmenté de 1,2 % au cours de l’exercice 21 contre une croissance négative de 7,7 % du PIB de l’Inde. Le déficit budgétaire en pourcentage du PDSF était de 3,86 %, le déficit des recettes de 2,54 % et la dette par rapport au PIB de 35,54 % pour le Bengale occidental au cours de l’exercice 21 contre le déficit budgétaire national de 9,3 %, le déficit des recettes de 7,5 % et la dette par rapport au PIB de 62,22 % au cours de la la même année, a déclaré Banerjee.

Banerjee a déclaré que le Bengale occidental a surclassé le Centre dans ces paramètres malgré une diminution de la dévolution fiscale de 14 225 crores de Rs au cours de l’exercice 21. L’État était censé recevoir 58 952 crores de Rs en tant que dévolution du Centre mais a reçu 44 737 crores de Rs au cours de l’exercice 21, a déclaré Banerjee en ajoutant, l’État avait obtenu 11 000 crore de roupies de moins en tant que dévolution au cours de l’exercice 20.

Le ministre des Finances Amit Mitra, clarifiant la raison d’une croissance économique positive malgré la situation de Covid, a déclaré que les programmes de l’État axés sur le développement du secteur social ont stimulé la demande et que les dépenses de cette année pour divers régimes sociaux représenteraient 85 % des « dépenses prévues ». ‘

Le budget, compte tenu de la situation de Covid, a prolongé la taxe sur les véhicules à moteur et l’exonération fiscale supplémentaire jusqu’au 31 décembre de cette année, ce qui avait été précédemment accordé jusqu’au 30 juin lors du vote d’acompte présenté avant les élections à l’Assemblée nationale. Le budget a également annoncé une baisse de 10 % du taux circulaire pour l’enregistrement des actes fonciers et immobiliers jusqu’au 30 octobre.

Banerjee a déclaré qu’il y avait eu plus de 1 000 crores d’investissements dans le secteur informatique du Bengale occidental au cours de la dernière année et 73 000 crores d’investissements dans le cluster industriel de Raghunathpur. Le bloc de charbon Deocha Pachami donnera à l’État un avantage de Rs 20 000 crore à partir de décembre de cette année.

Les programmes Krishak Bandhu, carte de crédit pour étudiants et Lakhi Bandhu (revenu de base pour les femmes) ont reçu a. Les allocations ont également été augmentées pour les fournitures alimentaires et civiles et les secours Covid.

