Le budget FY23 en deçà des réformes

Le plan du Centre visant à économiser sur les subventions aux engrais grâce au transfert direct de bénéfices (DBT) est le plus susceptible d’être mis en veilleuse et les principaux programmes de protection sociale comme PM-Kisan pourraient voir des allocations plus élevées, selon les sources. Le système de prix de soutien minimum (MSP) pour les produits agricoles pourrait également être renforcé.

Les protestations prolongées des agriculteurs forçant le retrait de trois lois et les élections législatives imminentes dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh, politiquement décisif, pourraient priver le budget 2022-2023 de tout contenu de réforme majeur, même s’il se concentrera probablement sur les questions du secteur social et des programmes, ont déclaré à FE des personnes familières avec les discussions pertinentes au sein du gouvernement.

De nouvelles initiatives dans le secteur social pourraient également voir le jour, notamment un programme panindien visant à fournir des aliments cuits aux nécessiteux à des tarifs fortement subventionnés, ont ajouté les sources.

Cependant, le gouvernement s’abstiendra toujours de prendre des engagements de dépenses qui pourraient s’avérer trop lourds pour le Trésor pendant une longue période, comme un revenu universel de base, car il est pleinement conscient de la nécessité de relancer les dépenses d’investissement et souhaiterait revenir rapidement à la voie d’un assainissement budgétaire crédible.

Un haut responsable a déclaré à FE sous couvert d’anonymat que des instructions avaient été données à sa division pour « prêter attention aux problèmes et aux projets socio-économiques », alors que les préparatifs du budget commençaient, qui sera présenté au Parlement le 1er février.

« L’appétit pour les réformes est beaucoup moins présent au sein du gouvernement car il ne veut pas contrarier l’électrorate. L’engrais DBT peut attendre », a déclaré un autre responsable.

« Les petits agriculteurs apprécieront un programme qui garantira qu’ils reçoivent dûment les subventions pour les engrais sur leurs comptes bancaires. Mais je pense que le gouvernement peut ne pas toucher à cette question pour le moment », a déclaré PK Joshi, économiste agricole et membre du groupe d’experts nommé par SC sur les lois agricoles récemment abrogées.

« Davantage de cadeaux seront probablement distribués à l’approche des élections », estime Ashok Gulati, professeur à la chaire Infosys pour l’agriculture à Icrier et autre membre du panel sur les lois agricoles. Il a énuméré les dispenses de prêt, les versements améliorés du Premier ministre Kisan, les MSP plus élevés et les engagements à augmenter l’achat de cultures parmi les idées que le gouvernement pourrait adopter à ce stade.

Même si le gouvernement a réussi à privatiser le transporteur national en difficulté Air India cette année, il a ralenti la privatisation du détaillant-raffineur de carburant BPCL malgré le fait qu’il se trouve à un stade avancé du processus (les offres financières sont retardées). De même, son annonce budgétaire pour l’exercice 22 de privatiser deux banques n’a pas été sérieusement suivie d’effet et il est peu probable qu’elle soit exécutée au cours de l’exercice en cours. La mise en œuvre de quatre codes du travail – qui, parallèlement aux mesures visant à améliorer le bien-être et les droits des travailleurs, contiennent des dispositions visant à atténuer les rigidités du marché du travail au profit de l’industrie – est également en équilibre en raison de l’ambivalence du gouvernement. Les réformes du travail nécessitent le soutien des gouvernements des États et de l’éventail politique plus large pour leur mise en œuvre.

La hausse des prix mondiaux a gonflé les subventions budgétaires aux engrais à un niveau record de Rs 1,43 lakh crore en FY22 contre Rs 1,27 lakh crore (grâce en partie à l’apurement des arriérés de Rs 65 000 crore) en FY21 et Rs 81 124 crore en FY20. La flambée des subventions aux engrais a été déclenchée par la hausse des prix mondiaux, les prix de l’urée (l’engrais le plus couramment utilisé) triplant à environ 990 $/tonne tandis que les prix du phosphate diammonium (DAP) ont plus que doublé pour atteindre 700-800 $/tonne par rapport à un il y a un an et demi

Poussé par la Cour suprême, le Centre est également susceptible d’élaborer un programme au niveau national pour fournir des aliments cuits aux pauvres dans les zones urbaines et rurales à 10 Rs/assiette. Le régime proposé maintiendra probablement les subventions alimentaires à un niveau élevé.

Le 24 novembre, le Centre a prolongé le programme de rationnement gratuit – Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) – de mai-novembre jusqu’à la fin de l’exercice en cours. PMGKAY coûtera Rs 1,47 lakh crore, portant le total des subventions alimentaires, y compris celles couvertes par la National Food Securities Act, à environ Rs 3,3 lakh crore en FY22. La subvention alimentaire dépensée au cours de l’exercice 21 était de Rs 5,25 crore lakh, y compris Rs 1,34 crore lakh pour le programme de céréales gratuites.

Une évolution qui pourrait être très utile aux gestionnaires des dépenses du gouvernement est que le fardeau des subventions sur les carburants est tombé à des niveaux très bas. Alors que l’essence et le diesel sont dérégulés, depuis juin 2020, le gouvernement ne dépose plus la subvention sur le GPL ou le gaz de cuisine sur les comptes bancaires des bénéficiaires cibles.

Cependant, la sensibilisation du gouvernement aux agriculteurs dans le cadre du programme phare PM-Kisan, lancé en février 2019, est estimée à 65 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22, soit presque le même qu’au cours de l’exercice 21. Le coût du programme peut augmenter si le gouvernement étend son champ d’application pour couvrir les métayers ou augmente le paiement annuel à chaque agriculteur de Rs 6 000 actuellement (en trois versements égaux).

Le gouvernement est désireux de déployer le DBT pour la plupart des programmes visant à contrer le vol. Le transfert de subventions et de subventions assorties aux bénéficiaires par le biais du DBT a entraîné des économies cumulées de 2,23 lakh crore Rs au Centre entre l’exercice 15 et l’exercice 21.