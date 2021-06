de Les humains sont libres :

(LifeSiteNews) — La proposition de budget 2022 du président Joe Biden utilise le mot « personnes qui accouchent » au lieu de « mères », tentant de formaliser l’expression « inclusive » née de l’idéologie transgenre radicale.

Publiée le 28 mai, la proposition de 72 pages pour l’exercice 2022 comprend une section détaillant les dispositions du budget visant à réduire la mortalité maternelle et à mettre fin aux « disparités raciales dans la mortalité maternelle ».

Dans une sous-section intitulée « Reconstruire en mieux », une phrase étroitement associée au programme de grande réinitialisation du Forum économique mondial, un plan socialiste mondial radical qui cherche à « appuyer sur le bouton de réinitialisation du capitalisme, en transformant tout dans notre société », Le budget prévoit plus de 200 millions de dollars de dépenses pour aider à mettre fin au « taux élevé de mortalité maternelle et aux disparités raciales dans les résultats parmi les personnes qui accouchent ».

“Tout ce qu’ils ont fait, c’est créer de nouveaux termes réducteurs pour les femmes”, a déclaré Ryan T. Anderson dans un tweet lundi. Anderson, ancien chercheur principal à la Heritage Foundation et actuellement président du Ethics & Public Policy Center, un groupe de réflexion conservateur à Washington, DC, a ajouté : « Les vieux mots fonctionnent très bien. Continuez à les utiliser.

L’utilisation de l’expression « personnes qui accouchent » dans le budget intervient après que la membre du Congrès du Missouri, Cori Bush, a déclaré au Congrès en mai qu’elle était « engagée à faire le maximum pour … protéger les personnes noires qui accouchent ».

Le Dr Jennifer Roback Morse, fondatrice du Ruth Institute, une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à la défense de la famille, a déclaré à LifeSiteNews que l’expression « personnes qui accouchent » était « de la propagande » et a suggéré que l’apparition du terme dans des documents officiels comme le 2022 La proposition de budget est un moyen de « fatiguer les gens pour que le mot « mère » soit retiré de leur processus de réflexion. »

“Les personnes sont réduites à un ensemble de fonctions”, a ajouté Morse.

L’auteur et co-auteur de cinq livres a parlé dans le monde entier sur des sujets liés au mariage, à la famille et à la sexualité humaine. Morse a également été porte-parole de la campagne pour la Proposition 8 de Californie en 2008, qui définissait le mariage comme l’union entre un homme et une femme, mais a ensuite été annulée par le système judiciaire.

Morse a déclaré que ceux qui promeuvent l’idéologie transgenre sont “très sophistiqués” pour manipuler les mots pour construire une nouvelle vision de la réalité. « Vous ne pouvez pas utiliser leur langue », a-t-elle dit. « Ce n’est pas négociable. Vous ne pouvez pas utiliser leur langue.

Pendant ce temps, le groupe de pression pro-avortement NARAL Pro-Choice America a défendu l’utilisation du terme « personnes qui accouchent » dans le projet de budget 2022, en tweetant le 6 mai : « Nous utilisons un langage neutre en matière de genre lorsque nous parlons de grossesse, car ce n’est pas seulement cis- les femmes de genre qui peuvent tomber enceintes et accoucher. La liberté de reproduction est pour *tout* le corps.

Katy Faust, fondatrice et directrice de Them Before Us, une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion des politiques sociales pour défendre les droits des enfants, a déclaré à LifeSiteNews qu’en utilisant des expressions comme « personne qui accouche », ce qui implique que les hommes sont capables de porter des enfants, c’est « insister sur l’imaginaire » tout en « rejetant la réalité biologique » que seules les femmes peuvent être mères.

Faust, une collaboratrice régulière de The Federalist, a déclaré que son organisation “Them Before Us” dresse le portrait d’enfants qui ont vécu la perte de leur mère ou de leur père, et a déclaré que “le cœur d’un enfant humain” veut “à la fois leur mère et leur père”.

Les enfants dont les parents ont « transitionné » pour adopter une autre identité de genre, a-t-elle déclaré, vivent le changement comme « une sorte de mort », car la « manifestation spécifique au genre leur importait vraiment ».

“C’est dommage”, a déclaré Faust, “que cette administration nie non seulement la réalité biologique, mais … le cri du cœur de chaque enfant.”

Faust, qui a défendu les droits des enfants auprès des législateurs aux États-Unis et à l’étranger, y compris aux Nations Unies, a déclaré que l’adoption officielle du terme « personnes qui accouchent » dans le budget 2022 équivaut à « une prise de pouvoir massive pour l’État ».

« Lorsque la biologie ne détermine pas qui est une mère et qui est un père », a expliqué Faust, « alors l’État détermine qui est une mère et qui est un père ».

« C’est une tentative massive de contrôler le langage, et si vous pouvez contrôler le langage, vous pouvez contrôler des vies,” elle a dit.

Faust a déclaré que les conservateurs doivent «se fortifier» et utiliser leurs plates-formes pour lutter contre les définitions des mots en évolution rapide et le remplacement des concepts traditionnels par de nouvelles phrases qui s’alignent sur l’idéologie radicale et nient les réalités fondamentales.

“Vous allez soit vous aligner sur la réalité, soit vous devrez constamment apaiser cette dystopie idéologique que la gauche pousse de plus en plus.”

