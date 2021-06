Le budget révisé du Kerala met l’accent sur les soins de santé et l’augmentation des dépenses publiques

« Covid-19 a infligé un choc défavorable à l’économie et de graves tensions sur les finances de l’État en 2020-2021. L’économie du Kerala a subi une perte du GSDP de 15 6041 crore de roupies en 2020-21 par rapport à BE 2020-21 », a déclaré le ministre des Finances.

“La santé avant tout” est la stratégie de développement du budget révisé du Kerala présenté vendredi par le nouveau ministre des Finances KN Balagopal, dans lequel aucune nouvelle proposition fiscale n’a été annoncée dans le contexte de la pandémie.

« Vaincre la pandémie est devenu une condition préalable au développement. Si le Kerala devient le premier État à conquérir Covid, nous aurons plus d’opportunités de progrès économique », a déclaré Balagopal dans son premier discours sur le budget à l’assemblée de l’État.

L’ancien ministre des Finances TM Thomas Isaac avait présenté un budget complet en février 2021, et le budget révisé par le nouveau gouvernement LDF, a été présenté dans le cadre de la deuxième vague de la pandémie.

Balagopal a déclaré qu’une augmentation des dépenses publiques est essentielle pour stimuler la demande et relancer la croissance de l’économie.

Les dépenses de revenus pour 2021-22 devraient augmenter de 26% par rapport à l’estimation révisée de 2020-21 à Rs 1 47891 crore, tandis que les dépenses en capital devraient augmenter de 27,85% sur un an pour Rs 14 141 crore.

Les nouvelles propositions dans le budget révisé comprennent un deuxième plan de relance Covid-19 d’une valeur de Rs 20 000 crore (un plan similaire a été annoncé l’année dernière), l’allocation de Rs 1 000 crore pour la distribution gratuite de vaccins pour tous les plus de 18 ans et Rs 1 500 crore pour le premier -phase de conservation de la zone côtière.

Le budget prévoit plusieurs initiatives pour le secteur de la santé, comme la mise en place de salles d’isolement pour les maladies contagieuses dans tous les hôpitaux et centres de santé publics, l’amélioration de la résistance des lits des unités de soins intensifs pédiatriques et la mise en place d’une usine d’oxygène médical liquide d’une capacité de 150 tonnes métriques.

Le ministre a également réussi à s’en tenir à la voie de l’assainissement budgétaire malgré les contraintes budgétaires induites par la pandémie. Les recettes fiscales propres des États devraient augmenter de 6,5 % en 2021-2022 par rapport au budget prévu pour 2020-2021. Bien que l’État ne devrait obtenir que 12 812 crores de Rs en tant que transferts fiscaux centraux du pool divisible dans l’exercice actuel, un bon crore de Rs 3 748 de moins que prévu dans le budget présenté par Isaac en février, une subvention pour déficit de revenus plus élevée que prévu. du Centre (19 891 crore Rs en 2021-2022) est venu en aide.

Le déficit des recettes est projeté à 1,93% du GSDP en 2021-22 contre 2,94% en 2020-21. Le déficit budgétaire est projeté à 3,5% du GSDP pour cet exercice contre 4,25% au cours de l’EX21. Le déficit budgétaire, selon le plan à moyen terme, est estimé à 3% du GSDP, le niveau prescrit par les règles FRBM en 2022-2023, tandis que l’élimination du déficit des recettes, une autre prescription, semble être un objectif lointain pour les recettes pérennes – état déficitaire.

La politique budgétaire à moyen terme présentée à l’assemblée indique que le verrouillage a eu un impact négatif sur les finances de l’État en 2020-2021. Le manque à gagner en ce qui concerne les recettes fiscales propres des États et les recettes non fiscales propres des États étaient respectivement de 22 148 crores de Rs et de 5 466 crores de Rs par rapport aux estimations budgétaires respectives.

Il a également souligné que les mesures d’austérité deviendront également inévitables à l’avenir. « Le gouvernement formulera le plan le plus complet pour l’amélioration des recettes et la réduction des dépenses. Mais un temps de crise n’est pas le bon moment pour réduire les dépenses et augmenter les impôts », a-t-il ajouté.

