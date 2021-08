Le budget révisé du Tamil Nadu fixe le déficit budgétaire de l’exercice 22 à 4,3%

Une provision totale de Rs 19 873 crore a été faite dans les estimations budgétaires révisées 2021-22 pour des subventions à la fourniture gratuite d’électricité agricole, à l’approvisionnement domestique et à la prise en charge des pertes de TANGEDCO.

Le gouvernement du Tamil Nadu a présenté vendredi un budget révisé pour 2021-2022, fixant le déficit budgétaire à 4,33 % du GSDP, contre 3,94 % estimé dans le budget intérimaire présenté par le gouvernement précédent en février dernier.

Le ministre des Finances Palanivel Thiaga Rajan, présentant le budget, a déclaré que le budget révisé pour 2021-2022 n’aurait d’impact que sur les six mois restants de cet exercice. L’ampleur de la deuxième vague de Covid au cours des derniers mois et ses conséquences sanitaires et économiques ont encore limité la flexibilité du gouvernement dans ce qui était déjà une situation budgétaire précaire.

“Notre principale ambition pour ce budget révisé est de jeter les bases les plus solides du budget complet pour l’exercice 2022-2023 que le gouvernement présentera dans environ six mois”, a-t-il déclaré.

Détaillant les mesures prises pour améliorer la gouvernance, le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement établira un conseil consultatif pour développer un modèle fiscal fédéral avec des experts renommés en matière de législation concernant les revenus et la fiscalité (y compris la TPS). Une initiative interministérielle a été proposée pour relier toutes les sources de données gouvernementales disponibles afin de mieux comprendre le véritable statut économique de tous les citoyens et ménages.

Il a annoncé une initiative majeure pour les compteurs intelligents pour tous les services publics de l’État et les marchés publics électroniques seront obligatoirement adoptés par toutes les entités adjudicatrices. Un portail distinct de passation des marchés en ligne sera créé pour le gouvernement du Tamil Nadu afin d’améliorer la transparence des marchés publics.

L’ensemble du processus de flux de travail de tous les services d’ingénierie, y compris le livre de données standard mis à jour et le barème des tarifs, la planification et la conception, la préparation des devis, les appels d’offres, la mesure des travaux, le paiement des factures et l’enregistrement de l’achèvement, sera entièrement activé par voie électronique pour augmenter l’efficacité et la transparence.

Une provision totale de Rs 19 873 crore a été faite dans les estimations budgétaires révisées 2021-22 pour des subventions à la fourniture gratuite d’électricité agricole, à l’approvisionnement domestique et à la prise en charge des pertes de TANGEDCO.

Sur le front des industries, Rajan a déclaré que le système de guichet unique sera effectivement mis en œuvre et que 100 services supplémentaires auront été intégrés au portail à guichet unique d’ici juillet 2021 et 110 autres services d’ici mars 2022. La loi de 2018 sur la facilitation des affaires du Tamil Nadu sera modifié pour permettre à de nouvelles unités industrielles, y compris les MPME, de s’établir et de fonctionner sur la base d’une auto-certification sans inspections et d’obtenir des autorisations en vertu de diverses lois d’État pendant les trois premières années.

Une base de données industrielle contenant des informations plus détaillées et précises sur l’ensemble de l’État sera préparée pour permettre une meilleure planification et soutenir les décisions d’investissement des investisseurs potentiels.