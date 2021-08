Le budget Samsung Galaxy Tab A7 Lite est maintenant encore moins cher

Le Samsung Galaxy Tab A7 Lite économique coûte maintenant 109 £ (au lieu de 149 £) chez Amazon. C’est un bon prix et un plus bas historique pour la tablette Android déjà bon marché.

Auparavant, il y avait eu une petite remise de 10 £ au début du mois, mais cette baisse de prix de 40 £ est la plus substantielle à ce jour. Il s’agit de la première remise majeure que nous ayons vue sur cette dernière Samsung Galaxy Tab depuis son lancement fin mai.

Vous pouvez voir à quel point c’est un bon rapport qualité-prix par rapport à la Galaxy Tab A7 standard, qui est actuellement au prix de 179 £ (contre 219 £) chez Very. Le Samsung Galaxy Tab A7 Lite est donc un bien meilleur choix pour les acheteurs à petit budget.

Avec le Samsung Galaxy Tab A7 Lite, vous obtenez un appareil à faible coût qui est idéal pour naviguer sur Internet de base et regarder des vidéos étranges via YouTube ou d’autres services de streaming. Il arbore un écran clair de 8,7 pouces, un stockage raisonnable de 32 Go et une bonne autonomie de 10 heures.

Lorsque vous vous lancez dans des tâches et des jeux plus exigeants, vous constaterez que l’A7 Lite peut avoir des difficultés. Pour un travail peu exigeant, cependant, c’est plus que suffisant.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite : 149 £ 109 £ sur Amazon

Économisez 40 £ – C’est le prix le plus bas jamais enregistré pour le Samsung Galaxy Tab A7 Lite et une remise bienvenue de 40 £ quelques mois seulement après sa sortie. Aviez-vous les yeux rivés sur une tablette Android économique ? Ensuite, cela offre un excellent rapport qualité-prix si vous avez besoin de quelque chose pour naviguer sur Internet de base et regarder des médias.

