Le budget socialiste de 6 billions de dollars de Biden provoquera encore plus d’inflation et encore plus de pénuries

Si vous appréciez la balade sur l’autoroute vers l’hyperinflation, alors vous allez adorer le nouveau budget de Joe Biden. Au lieu de se rendre compte des erreurs qu’il a commises et d’inverser le cap, Biden a décidé que le moment était venu de pousser l’accélérateur au sol. Cela signifie que beaucoup plus d’inflation est en route, et j’encourage tous mes lecteurs à faire ce qu’ils peuvent pour s’y préparer. Dans mon dernier livre, je tire la sonnette d’alarme sur ce que l’hyperinflation finira par faire à notre économie. Nous sommes littéralement en train de devenir le Venezuela, et la plupart des Américains n’ont absolument aucune idée à quel point ce sera horrible. Au Venezuela aujourd’hui, presque tout le monde est millionnaire, mais à peu près tout le monde vit aussi dans la pauvreté parce que l’argent ne vaut absolument rien. Nous ne voulons pas finir comme ça, mais c’est la voie sur laquelle nous sommes.

Alors qu’il était encore à la Maison Blanche, le budget proposé par le président Trump pour 2021 était de 4,8 billions de dollars. C’est un nombre extrêmement élevé, mais le nouveau budget de Joe Biden pour 2021 est en fait 25 % plus important…

La proposition représente une augmentation de 25% par rapport à ce que l’ancien président Donald Trump a proposé dans son budget final – dans une année qui serait bouleversée par le coronavirus. Les niveaux de dépenses continueraient sur une trajectoire ascendante, atteignant 8,2 billions de dollars à la fin d’une décennie, selon des chiffres détaillés publiés dans le New York Times.

Je pourrais m’asseoir ici toute la journée et probablement toujours pas en mesure de trouver suffisamment de mots pour décrire à quel point il serait insensé pour le gouvernement américain de dépenser 6 billions de dollars en une seule année.

Selon Biden, ses nouvelles augmentations d’impôts compenseront une partie des nouvelles dépenses, mais même ses propres projections nous montrent des déficits de mille milliards de dollars dans le futur …

Le budget permettrait au pays de continuer à enregistrer des déficits de plus de 1 000 milliards de dollars, un niveau qu’il a déjà dépassé avec le début de la pandémie – avec des déficits annuels estimés à 1,3 000 milliards de dollars au milieu des programmes fédéraux adoptés et proposés.

Bien sûr, ces types de projections sont généralement beaucoup trop optimistes.

À mon avis, le plan de Biden nous ferait faire face à des déficits d’au moins deux mille milliards de dollars par an tout au long de sa présidence et au-delà.

Nous ne pouvons pas continuer à faire cela à nos enfants et à nos petits-enfants. Déjà, emprunter et dépenser d’énormes montagnes d’argent que nous n’avons pas a entraîné la pire période d’inflation depuis les années Jimmy Carter des années 1970.

Larry Summers était l’ancien directeur du Conseil économique national sous Barack Obama, et même lui prévient que l’inflation est à venir…

Il a déclaré lors d’une conférence CoinDesk: “ Nous prenons des risques très importants du côté de l’inflation. «Je pense que la politique en fait plutôt trop. Le sentiment de sérénité et de complaisance projeté par les décideurs économiques, selon lequel tout cela peut être facilement géré, est déplacé», a-t-il ajouté.

Quand même Larry Summers tire la sonnette d’alarme, vous savez qu’il doit être vraiment tard dans la partie.

Comme je l’ai détaillé dans de nombreux articles récents, les prix explosent absolument dans tout le pays en ce moment. Et aujourd’hui, nous avons appris qu’un analyste de premier plan affirme que «les surprises sur l’inflation aux États-Unis sont à leur plus haut niveau en 20 ans d’histoire de la série»…

Comme nous l’avons noté au cours du week-end, les surprises positives des données américaines semblent se normaliser (c’est-à-dire que l’indice Citi US econ surprise s’est stabilisé) en raison d’une combinaison d’analystes rattrapant le rythme de croissance plus élevé précédent, et également en raison de le taux de changement de la croissance américaine atteint son maximum (JPMorgan n’est pas d’accord). Cependant, comme le souligne Parag Thatte, stratège en actions de DB dans son dernier article de positionnement, «Les surprises des données d’inflation aux États-Unis sont à leur plus haut niveau en 20 ans d’histoire de la série avec les 10 derniers points de données presque « hors du graphique ».

Nous devrions prendre des mesures d’urgence pour maîtriser l’inflation, mais à la place, Joe Biden a décidé que c’était le moment idéal pour une frénésie de dépenses.

L’inflation est l’une des caractéristiques d’une économie socialiste, et une autre chose que nous constatons généralement dans les systèmes socialistes sont les pénuries.

En ce moment, nous assistons aux pénuries les plus graves que les États-Unis aient connues de toute ma vie. Comme j’en ai discuté l’autre jour, Bloomberg rapporte que «l’économie mondiale est soudainement à court de tout».

Lorsqu’il y a beaucoup trop de dollars pour trop peu de biens et de services, il est inévitable que des pénuries se produisent. Et on nous dit de nous attendre à ce que certaines des pénuries s’aggravent encore dans les mois à venir. En fait, CNN nous dit de nous attendre à de très graves pénuries d’essence cet été…

Et cela pourrait être le moindre des problèmes pour ceux qui prennent les autoroutes pour les vacances d’été. Selon les experts, les pénuries de gaz survenues plus tôt ce mois-ci lorsqu’une fermeture de pipeline clé pourrait à nouveau être à l’horizon. Cette fois, la pression pourrait être déclenchée par le manque de chauffeurs de camions-citernes pour livrer le carburant et par une répétition de panique d’achat par les voyageurs qui remplissaient leurs réservoirs.

Pendant ce temps, les conditions économiques continuent de se détériorer pour ceux qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire.

Plus tôt dans la journée, un article sur les conditions économiques actuelles à New York m’a vraiment touché une corde sensible…

À Times Square, l’endroit le plus peuplé de touristes des États-Unis, un homme mentalement dérangé connu sous le nom de M. Kim supplie les flics de le tuer. ‘Je veux mourir. Vous avez une arme? Tirez, plaide-t-il. Après que les officiers se soient opposés, il prend une planche de bois et commence à l’écraser contre le magasin de football Pelé. Sur Sutton Place, l’un des quartiers résidentiels les plus riches de la ville, un homme seul s’accroupit sur le trottoir, lisant attentivement un roman de poche à côté d’un caddie qui contient ses marchandises mondaines. Il demande de l’argent avec une pancarte disant qu’il a tout perdu. «Essayer de survivre», ajoute-t-il.

Joe Biden peut penser qu’il va ramener l’économie américaine à la vie avec tous les emprunts et dépenses qu’il fait, mais la vérité est que cela ne fera qu’aggraver nos problèmes à long terme.

