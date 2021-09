Le bug de Crusader Kings II a rendu un empire obsédé par la castration

in

L’empereur byzantin Justinien Ier, qui s’inquiétait probablement de plus que de couper les couilles d’un mecImage: BBC

Crusader Kings II est un jeu avec une longue et fière tradition de “bugs qui devraient être accrochés au Louvre”, mais je pense que ce nouveau jeu que j’ai appris aujourd’hui est mon préféré.

Et c’est un jeu où un cheval pourrait devenir impératrice de Rome, donc c’est quelque chose.

Comme l’explique Henrik Hansson de Paradox Interactive dans ce fil Twitter, dans lequel on demandait aux développeurs « Quels sont vos bugs préférés et vos cas de bord étranges dans les jeux vidéo ??? », il cite l’exemple d’une version de Crusader Kings II dans laquelle la culture grecque est devenu un peu trop méchant.

Dans CK2, avant 2.4, si la culture grecque devenait trop importante, le jeu s’arrêterait puisque chaque personnage IA de la culture grecque traversait un autre personnage du royaume et envisageait de les castrer ou de les aveugler. Ils ont répété ce processus tous les jours. Aspirant !

Comme il le dit, ce bogue particulier a été corrigé il y a longtemps (2015, pour être exact), mais c’est la première fois que j’en entends parler, et j’adore ça. Pour fournir un peu plus d’informations, voici à nouveau Hansson, écrivant sur le bogue lorsqu’il a été découvert pour la première fois sur les forums de Paradox :

Mais ce qui frappe vraiment les performances, ce sont les grands empires car cela augmente le nombre de royaumes (chaque dirigeant détient techniquement son propre sous-domaine), ce qui signifie que plus d’évaluations par personnage doivent être effectuées. Par exemple, j’ai découvert en fin de partie que d’énormes empires grecs / byzantins ralentissaient le jeu parce que chaque personne grecque évaluait les unes contre les autres dans le domaine “puis-je castrer?”, Et cela a pris comme une énorme partie de la performance du IA. Je pense que 70% des demandes de l’IA concernaient la castration ou l’aveuglement de quelqu’un lorsque je chargeais des sauvegardes byzantines en fin de partie. Heureusement, cela est corrigé dans le prochain patch 2.4. Une petite anecdote amusante.

Crusader Kings II est un jeu où l’IA doit constamment calculer presque tous les aspects de la vie politique et militaire médiévale, des plus petits sièges aux plus grands complots pour usurper un dirigeant. Avoir 70% des demandes d’IA d’un énorme empire ne consiste qu’à peser s’il faut aveugler quelqu’un ou lui couper les couilles est très, très drôle pour moi.