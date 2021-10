Le bug de pose épique Apex Legends de Respawn sera bientôt corrigé

Je ne plaisantais pas quand j’ai dit d’arrêter de poser !Image : Respawn Entertainment / PlayStation

Avez-vous déjà fléchi si fort dans un jeu que vous l’avez fait planter ? C’est apparemment un rêve devenu réalité pour les joueurs d’Apex Legends, où effectuer des poses animées épiques brise le jeu. Respawn demande aux joueurs du jeu de tir Battle Royale de cesser de les utiliser.

Le studio a tweeté à propos du bug la semaine dernière, expliquant que les poses animées font planter le jeu. Un correctif arrive « la semaine prochaine », bien qu’il n’y ait pas de date plus précise pour son arrivée. Pour le moment, Respawn Entertainment exhorte les joueurs à déséquiper les poses Epic jusqu’à ce que le correctif soit appliqué.

Les poses épiques sont une facette des cartes de joueur de la bataille royale, des identifications que vous utilisez pour exprimer votre style unique dans le jeu. Ces produits cosmétiques plus rares comportent une variété d’animations, comme la danse, le saut ou la course. Cependant, les équiper en ce moment semble déséquilibrer le jeu, entraînant un crash.

En clarifiant le problème, un concepteur de jeu technique Respawn – sous le nom d’utilisateur Reddit RobotHavGuns – a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison évidente » pour laquelle les poses Epic cassaient le jeu. Ils ont dit que cela ne devrait pas arriver, mais reconnaissent que c’est le cas, et la meilleure solution à court terme est de revenir à des poses non animées. Une fois qu’un correctif a été mis en œuvre, vous pouvez poser à votre guise.

Ce bug n’est que le dernier problème du célèbre jeu de tir Battle Royale. Le jeu a été en quelque sorte interrompu pendant une grande partie de la seconde moitié de septembre en raison de déconnexions répétées du serveur liées à un correctif récent. En août, les joueurs de consoles et de PC se sont penchés sur la suppression du personnel du robinet. Et en juillet, Apex Legends a été piraté par des fans mécontents énervés par les tricheurs de Titanfall. Je me demande si ce jeu fera un jour une pause…

Donc, jusqu’à ce qu’un correctif soit trouvé, le meilleur conseil que Respawn ait : arrêtez de fléchir.