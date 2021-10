Le bug de sauvegarde automatique de Far Cry 6 Respawn continue de tuer des joueurs

Capture d’écran : Ubisoft

La simulation immersive récente et très appréciée d’Arkane n’est pas la seule boucle mortelle de l’automne. Grâce à un bug de sauvegarde automatique rare dans Far Cry 6 qui fait apparaître les joueurs quelques millisecondes avant une mort, certains joueurs se sont retrouvés coincés dans une boucle de rétroaction incassable, sans moyen apparent de briser le cycle.

Far Cry 6, sorti la semaine dernière sur PlayStation, Xbox et PC, est le dernier né de la longue série de jeux de tir en monde ouvert d’Ubisoft. Situé dans une nation insulaire fictive des Caraïbes, vous passez votre temps à faire des choses que vous avez faites dans les précédents jeux Far Cry : capturer des bases, tirer sur des méchants mal habillés et conduire des véhicules sur lesquels le magasin automobile de John a dû travailler. Mèche. Notamment, Far Cry 6 ne permet pas une sauvegarde manuelle, une divergence par rapport à l’entrée principale précédente, Far Cry 5 de 2018, cela a foutu en l’air certains joueurs, créant un fichier de sauvegarde en un clin d’œil et vous le manquerez. instant avant un décès.

« Un bug a effacé toute ma campagne car chaque fois que je charge la seule sauvegarde possible, mon personnage tombe à un mètre du sol et meurt. lmao », a déclaré sur Twitter Alice Caldwell-Kelly, co-animatrice du podcast Trashfuture. Les vidéos sur Reddit montrent un sort similaire. L’un, dans lequel un joueur apparaît à quelques mètres du sol pour atterrir puis mourir instantanément, déplore la perte de «20 heures de jeu perdues». Un autre, montrant essentiellement la même chose, met en évidence le « DEATHLOOOOOOOOP !!! »

Il n’y a pas de solution facile. Essayer d’utiliser l’option « recharger la dernière sauvegarde automatique » du jeu, qui se trouve dans le menu système, peut sembler être un correctif, mais cela démarre votre sauvegarde automatique la plus récente, et non la deuxième la plus récente (comme « dernière » pourrait impliquer). Voyager rapidement vers toutes les bases, cachettes ou points de contrôle que vous avez déverrouillés créera en effet un nouveau fichier de sauvegarde automatique, mais Far Cry 6 ne vous permet pas de voyager rapidement lorsque vous saignez. Au lieu de cela, vous êtes coincé là, écran gris

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un représentant d’Ubisoft a déclaré à Kotaku : « L’équipe de développement étudie le problème pour un correctif permanent. En attendant, les joueurs peuvent demander à quelqu’un de les rejoindre en coopération.

Noté.

L’insistance sur la sauvegarde automatique a un certain sens. Far Cry, en tant que série, prospère dans le chaos et l’imprévisibilité. En supprimant la possibilité de créer manuellement des fichiers de sauvegarde, Far Cry 6 oblige les joueurs à vivre avec leurs erreurs. C’est un choix de conception similaire sous-jacent à Returnal, le roguelike exclusif à la PS5 qui a fait des vagues plus tôt cet automne. Si les joueurs pouvaient créer des sauvegardes quand ils le voulaient, ils pourraient se frayer un chemin au-delà des obstacles de difficulté inhérents au jeu. Même le manque de sauvegardes manuelles de Deathloop a irrité certains joueurs. Étant donné que la sauvegarde automatique se déclenche rarement, il est effectivement impossible de jouer à Deathloop dans des sessions de la taille d’une bouchée.

Pour les jeux qui mettent la mentalité « jouez à votre façon » sur un piédestal, se fier uniquement à la sauvegarde automatique semble vraiment gêner.