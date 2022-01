Le bug de Star Wars Battlefront 2 rend le jeu presque injouable sur PC

Comment tuer des stormtroopers imprécis quand ils ont 1 HP mais ne mourront pas ? Image : EA / DICE

Peut-être que vous n’avez pas joué (ou même pensé à) Star Wars Battlefront II de DICE, avec le Battlefield 2042 du développeur qui vient de sortir sur consoles et PC. Mais aussi difficile que le lancement de BF2042 ait été, il s’avère que le FPS Star Wars 2017 de DICE est désormais largement injouable en raison d’un problème révolutionnaire qui rend tout le monde totalement impossible à tuer.

Partout sur les forums EA, des utilisateurs se plaignent du problème, un bug apparent qui empêche les PNJ et les joueurs de mourir, même s’ils atteignent un point de santé et subissent des dégâts juste après. Alors que les plaintes les plus récentes sont apparues en octobre, il semble que le bogue ait gâché le jeu depuis des années. Il y a même des vidéos partout sur YouTube mettant en évidence le problème.

Le problème, familièrement appelé « 1HP glitch », n’affecte pour le moment que les serveurs PC. Il n’est pas clair si le problème est un bug ou un piratage, car les utilisateurs de Reddit ne peuvent pas décider dans un sens ou dans l’autre. Dans les deux cas, tout le monde s’accorde à dire que le problème fait de Star Wars Battlefront II un gâchis injouable. Et pour aggraver les choses, le bogue semble se produire un peu partout, du multijoueur PvP en ligne au jeu coopératif et au-delà.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens sont assez contrariés. Certains demandent à EA ce qui se passe réellement dans le jeu, tandis que d’autres reprochent à l’éditeur d’avoir prétendument « abandonné la base de joueurs ».

Sur Reddit, un responsable de la communauté EA et un producteur ont déclaré que le problème avait été « transmis » à l’équipe de développement de DICE, mais qu’ils n’avaient pas « d’autres mises à jour » sur ce qui sera fait pour le résoudre.

Nous avons contacté EA pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

DICE et EA l’ont vraiment traversé ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne la façon dont Battlefield 2042 reste brisé. Le discours autour de ce jeu est devenu si lourd de toxicité que le subreddit risque de se fermer en raison de joueurs en colère qui ne peuvent pas séparer les critiques des insultes. Au moins, le FPS militaire est configuré pour recevoir des correctifs qui devraient commencer à résoudre ses innombrables problèmes. Mais on ne sait pas si DICE et EA prévoient de faire quelque chose à propos de leur jeu de tir Star Wars 2017 actuellement cassé.