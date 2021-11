Le bug de thème Material You dans Android 12 oblige certains jeux à s’arrêter

Le thème basé sur le papier peint dans Android 12, également connu sous le nom de Material You, est évidemment l’une des meilleures fonctionnalités du système d’exploitation. Cependant, un bug force actuellement certains jeux à s’arrêter lorsque vous changez de fond d’écran.

Un nouveau rapport de bogue dans Google Issue Tracker a expliqué comment le problème provoque le plantage de certains jeux, comme l’ont remarqué les développeurs XDA. Selon le rapport, la modification du fond d’écran sur les appareils Android 12 entraîne le redémarrage des activités de l’application en raison d’un changement de configuration. Ce paramètre est destiné à garantir que les applications s’adaptent correctement au thème Material You du fond d’écran.

Ce n’est pas comme si vous changiez habituellement vos fonds d’écran pendant que vous jouez à un jeu, mais lorsque vous le faites, le jeu auquel vous jouez actuellement semble planter ou redémarrer à la suite de ce changement de configuration. En effet, la configuration est appliquée par défaut à toutes les applications et tous les jeux, qu’ils utilisent ou non le thème Material You.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous utilisez un changeur de papier peint automatique, cela peut être un inconvénient majeur. Selon XDA, le bogue semble affecter certains des meilleurs jeux Android, notamment Wild Rift, Pokémon Go, Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile et Minecraft.

Certains changements de configuration, tels que le mode sombre ou la rotation de l’écran, peuvent généralement être évités par les développeurs de jeux. Cependant, il semble qu’il n’y ait aucun moyen de désactiver le changement de configuration du fond d’écran pour les titres de jeux pour le moment.

Il est fortement conseillé de ne changer votre fond d’écran qu’après avoir fini de jouer, ou d’utiliser un fond d’écran statique plutôt qu’une application qui change votre fond d’écran en arrière-plan. Cela ne fait pas de mal d’éteindre votre changeur de fond d’écran alors qu’un correctif est toujours hors de vue.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.