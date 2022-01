Le bug de Windows que Microsoft a corrigé il y a 9 ans, mais n’a pas forcé à installer, et qui est toujours exploité par les malwares aujourd’hui | La technologie

Si vous possédez un ordinateur Windows, vous souhaitez connaître les logiciels malveillants qui sévissent sur ces ordinateurs depuis neuf ans, mais que les pirates informatiques continuent d’exploiter pour faire le mal.

Microsoft a la réputation de résoudre les bogues de son système d’exploitation le plus tôt possible, mais cela ne signifie pas que les pirates informatiques restent en retrait ou abandonnent complètement. Et, le fait est que le passé revient toujours et chaque fois que nous voyons plus de moyens de profiter de quelque chose d’ancien en notre entière faveur.

Le dernier exemple en date a été révélé aujourd’hui. ZLoader est le nom du malware qui a attaqué plus de 2000 victimes dans 111 pays. Comment avez-vous fait? La réponse est assez complexe, mais en bref ce qu’il a fait, c’est profiter de la vérification de la signature électronique de Microsoft.

Au niveau du danger, ZLoader est un cheval de Troie capable de voler des cookies, des mots de passe et tout type de données sensibles. Cela le rend assez dangereux, car il est capable d’obtenir des informations privées et privilégiées de nos ordinateurs à notre insu.

Le plus curieux à propos de ce malware est qu’il existe depuis près d’une décennie sur les ordinateurs et, bien que Microsoft y ait mis le frein, des attaquants ont réussi à trouver des moyens de contourner la solution proposée par la société de Redmond. C’est à cause de ça, Bien que les DLL soient des fichiers signés, ils ne doivent pas être approuvés.

Et, est-ce qu’avant de les télécharger et de les installer, vous devez vérifier que la source est digne de confiance. Les attaquants profitent de la confiance des utilisateurs qui téléchargent des fichiers DLL sans vérifier la source et, c’est que, à l’intérieur de ces fichiers, ils introduisent le malware afin que lorsqu’ils sont installés, ils aient accès aux données.

Bien sûr, Microsoft a indiqué que les utilisateurs peuvent se protéger du problème en installant la mise à jour que la société a publiée en 2013. Ce qui se passe, c’est que de nombreux utilisateurs n’ont pas activé cette solution et restent donc vulnérables aux victimes de cette erreur sur leurs appareils..

Les recommandations que nous pouvons vous donner sont que vous mettez à jour vos appareils afin de toujours les protéger et, en outre, l’installation de programmes ou de fichiers DLL à partir de sources non fiables doit être quelque chose à ne pas faire à tout moment. De plus, vous n’avez pas non plus à cliquer sur des liens inconnus.