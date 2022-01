Le bug multijoueur le plus fréquent de Halo Infinite a une solution en cours | Jeux

Les joueurs de Halo Infinite peuvent se réjouir et, c’est que, le développeur a commenté qu’ils travaillaient déjà sur une solution pour l’erreur la plus fréquente en mode multijoueur.

Le multijoueur Halo Infinite a reçu un accueil des plus spectaculaires. Au lancement les serveurs se sont presque effondrés et, c’est que la grande majorité des fans de la saga ont voulu se glisser dans le costume spartiate et commencer le tournage.

La vérité est qu’au début, tout était merveilleux. Les joueurs ont essayé les modes de jeu et tout ce qu’offre ce nouveau titre Halo, mais après plusieurs semaines, les premiers problèmes ont commencé. Non, cela n’a rien de grave et empêche les joueurs de profiter du titre 343 Industries.

Le problème n’est qu’un mode de jeu appelé « Big Team Battle » dont le jumelage laisse à désirer selon les joueurs de ce mode. Ce qui se passe, c’est que lorsque vous jouez avec des amis, trouver un jeu devient pratiquement impossible.

En outre, Ces problèmes sont également aggravés par le fait que souvent, lorsque les utilisateurs rejoignent un jeu, les écrans redémarrent constamment.. Cette situation oblige les joueurs à quitter le jeu puis à réessayer.

Le développeur du jeu a déjà pris des mesures à ce sujet et a indiqué qu’il avait lancé une solution pour cette erreur. En fait, cette solution semble être déjà en phase de test. Ce qui a été vu dans les tests effectués par le développeur, c’est qu’en principe, cela fonctionne mieux.

Nous vous donnons notre avis sur la Xbox Series X dans une analyse dans laquelle nous passons en revue les caractéristiques techniques de la console, mais nous faisons également toutes sortes de tests pour voir comment se portent les performances, la consommation, le bruit et la température de la nouvelle Xbox.

Bien sûr, 343 Industries vérifie également certains problèmes qui ont beaucoup plus à voir avec les utilisateurs qui trichent dans le jeu. Le patch qu’ils préparent pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu et avec des solutions à la fois pour ce mode de jeu et pour les astuces.

La date de ce patch est en février, elle devrait être au milieu, bien qu’il n’y ait pas de jour défini. La meilleure chose à faire est d’être attentif au panneau de mise à jour de notre console et de notre ordinateur dans le cas de jouer à Halo Infinite depuis PC.