Le Buquet français dirigera Betis-Ferencvaros

23/11/2021 à 11:18 CET

.

Le français Buquet vermeil et le slovaque Ivan Kruzliak Ils ont été nommés respectivement pour diriger les matches Betis-Ferencvaros et Monaco-Real Sociedad lors de la cinquième journée de la Ligue Europa.

Buquet sera assisté dans les bandes par ses compatriotes Guillaume Debart et Cyril Mugnier; le quatrième fonctionnaire sera Mikaël Lesage; et les responsables de la VAR seront Delajod Willy et italien Marco Di Bello.

L’arbitre français de 44 ans, qui n’a pas dirigé le Betis ou Ferencvaros, est l’arbitre qui a dû suspendre le match de dimanche dernier entre l’Olympique Lyon et l’Olympique de Marseille en raison de la bouteille touchée au visage par Dimitry paye.

Kruzliak il aura ses compatriotes comme assistants dans le duel entre l’équipe monégasque et le Donostiarra en Luis II Branislav Hancko et Jan Pozor ; Philippe Glova sera le quatrième officiel; et les anglais seront dans le VAR Stuart Attwell et Harry Lennard.

À l’âge de 37 ans, le Slovaque, qui a débuté comme gardien de but pour l’Autrichien Berg, a dû quitter le football actif en raison d’une blessure. Il est géomètre mais sa profession est celle de gérant d’une entreprise de matériel de bureau. Il est international depuis dix ans. Il a dirigé des équipes espagnoles telles que l’Atlético de Madrid, l’Athletic, le Celta et Villarreal.

D’un autre côté, José Maria Sanchez Martinez arbitrera le match Étoile Rouge-Ludogorets. Raul Cabañero et ñigo Prieto; le quatrième fonctionnaire sera Pablo González Fuertes: et dans le VAR ils seront Jésus Gil Manzano et Ange des neiges.

Antonio Miguel Mateu lahoz dirigera l’Olympiacos-Fenerbahce, avec Pau Cebrián et Roberto del Palomar comme juges de ligne ; Santiago Jaime Latre en tant que quatrième fonctionnaire ; et Alejandro Hernandez Hernandez et Teodoro Sobrino dans le VAR.

En outre, Ricardo de Burgos Bengoetxea sera l’assistant VAR pour l’anglais Paul Tierney à l’Eintracht Francfort-Anvers.