Le bureau d’avertissement du FBI pour les lanceurs d’alerte de Nets Blackout suit les parents

Les médias libéraux ont une excellente audition lorsqu’il s’agit de capter les « sifflets de chien racistes » qu’ils suggèrent, ce qui stimule l’opposition à la théorie critique de la race dans les écoles. Mais quand il s’agit de certains dénonciateurs du gouvernement fédéral, ils ont soudainement besoin d’appareils auditifs. C’était exactement le cas mardi lorsque les réseaux de diffusion ne voulaient rien avoir à faire avec un dénonciateur du FBI avertissant le Congrès que le bureau traque effectivement les parents mécontents de leurs conseils scolaires locaux.

Au lieu de rendre compte de ce tournant inquiétant vers une société orwellienne, l’émission World News Tonight d’ABC a parlé d’un de leurs journalistes qui se rendait en Antarctique pour voir les manchots empereurs et se baigner. CBS Evening News a noté un règlement dans le recours collectif contre TikTok pour avoir collecté les informations personnelles des utilisateurs. Et NBC Nightly News a vanté la nouvelle usine de voitures électriques de General Motors.

Pendant ce temps, l’histoire faisait l’actualité sur le rapport spécial de Fox News Channel. « Aussi ce soir, nous recevons de nouvelles informations sur les autorités fédérales qui traquent les parents mécontents de l’éducation de leurs enfants », a annoncé le présentateur Bret Baier. « Les informations d’un dénonciateur qui, selon les législateurs du GOP, semblent contredire directement ce que le procureur général leur a dit. »

Un dénonciateur a apparemment contacté le comité judiciaire de la Chambre pour dire que le procureur général Merrick Garland leur aurait menti au sujet des mesures qu’on leur avait ordonné de prendre contre les parents protestataires.

«Les républicains du comité judiciaire de la Chambre disent qu’un e-mail d’un dénonciateur du FBI démontre que le FBI a conçu un système pour suivre les menaces contre les responsables et les administrateurs des conseils scolaires. Les républicains disent que le procureur général Merrick Garland n’a pas dit la vérité lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet lors d’une récente audience à la maison », a rapporté le correspondant du Congrès Chad Pergram.

Fox News s’est également entretenu avec le membre du Congrès républicain Jim Jordan de l’Ohio, qui a expliqué ce que le dénonciateur leur a dit (Cliquez sur « développer »):

JORDANIE : Ils étaient en fait en train de cataloguer et de catégoriser les parents susceptibles de constituer une menace. Donc, il s’agit d’une catégorisation fédérale des mamans et des papas qui se présentent aux réunions du conseil scolaire est effrayante. Et, bien sûr, Merrick Garland a témoigné le lendemain de la publication de cette note non, rien de tel ne se passe. (…) PERGRAM: Le plus haut républicain du comité judiciaire, Jim Jordan de l’Ohio, a écrit à Garland au sujet du dénonciateur. Il dit que l’e-mail fournit la preuve que le gouvernement fédéral, encore une fois, a utilisé des outils de lutte contre le terrorisme contre les parents.

Tout cela découlait d’une lettre dégoûtante que l’associé des conseils scolaires nationaux a certes écrit avec la coordination de la Maison Blanche, du ministère de la Justice et de la Sécurité intérieure, entre autres, qui décrivait les parents qui manifestaient lors des réunions du conseil scolaire comme du « terrorisme domestique ».

Plus loin dans le journal télévisé, Baier et le correspondant en chef à Washington, Mike Emanuel, ont attiré l’attention sur un rassemblement pour les droits parentaux qui s’est déroulé mardi à l’extérieur du Capitole, intitulé Le gouvernement n’est pas un coparent. «Des parents inquiets de Virginie, de Washington, DC et du Maryland se rassemblent aujourd’hui à Capitol Hill. Leur message : le gouvernement ne devrait pas élever leurs enfants », a rapporté Emanuel.

« Non, nous ne voulons pas de l’endoctrinement. Non, nous ne voulons pas que l’idéologie marxiste et communiste détourne nos écoles », a déclaré à la foule Xi Van Fleet, immigrant chinois et survivant de Mao.

Emanuel a également souligné les « préoccupations croissantes concernant l’influence de la National School Boards Association sur la Maison Blanche de Biden ». Et il y avait une longue liste d’interactions préoccupantes (Cliquez sur « développer ») :

Le mois dernier, la NSBA a déclaré qu’elle avait été activement engagée avec la Maison Blanche, le ministère de la Justice, la sécurité intérieure et plus encore sur la lettre comparant les parents aux terroristes nationaux. Moins d’une semaine plus tard, le ministère de la Justice a publié une note enjoignant au FBI d’enquêter sur les menaces contre les responsables de l’école et les enseignants. En décembre dernier, la National School Boards Association a exhorté le président élu Biden à choisir la première dame entrante, son épouse, pour diriger un groupe de travail spécial sur la transformation et l’équité publiques.

Et cela sans parler de la façon dont le président Biden Ministère de l’Éducation nommé La présidente de la NSBA, Viola Garcia, dirigera un conseil fédéral qui surveille les progrès des élèves.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur « développer » pour lire :

Reportage spécial de Fox News Channel

16 novembre 2021

18h10:35 heure de l’Est BRET BAIER : Ce soir également, nous recevons de nouvelles informations sur les autorités fédérales qui traquent les parents mécontents de l’éducation de leurs enfants. Les informations d’un dénonciateur qui, selon les législateurs du GOP, semblent contredire directement ce que le procureur général leur a dit. Le correspondant du Congrès Chad Pergram nous rejoint en direct avec les dernières nouvelles. Bonsoir, Tchad. TCHAD PERGRAM : Bonsoir, Bret. Les républicains du comité judiciaire de la Chambre ont déclaré qu’un e-mail d’un dénonciateur du FBI démontre que le FBI a conçu un système pour suivre les menaces contre les responsables et les administrateurs des conseils scolaires. Les républicains disent que le procureur général Merrick Garland n’a pas dit la vérité lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet lors d’une récente audience à domicile. REPRÉSENTANT. JIM JORDAN (R-OH) : En fait, ils étaient en train de cataloguer et de catégoriser les parents susceptibles de constituer une menace. Donc, il s’agit d’une catégorisation fédérale des mamans et des papas qui se présentent aux réunions du conseil scolaire est effrayante. Et, bien sûr, Merrick Garland a témoigné le lendemain de la publication de cette note non, rien de tel ne se passe. PERGRAM: La National School Boards Association a demandé au gouvernement fédéral en septembre de déterminer si les menaces contre les membres des conseils scolaires étaient l’équivalent d’une menace terroriste nationale. En particulier, ils ont cité l’opposition aux exigences de masque et à l’enseignement de la théorie critique de la race. Garland a demandé au FBI d’enquêter sur les menaces, mais l’association des commissions scolaires s’est ensuite excusée. Le plus haut républicain du comité judiciaire, Jim Jordan de l’Ohio, a écrit à Garland au sujet du dénonciateur. Il dit que l’e-mail fournit la preuve que le gouvernement fédéral, encore une fois, a utilisé des outils de lutte contre le terrorisme contre les parents. Bret ? BAIER : Nous suivrons cette histoire. Tchad, merci. Plus tard dans l’émission, nous verrons comment tout cela devient un problème majeur à moyen terme alors que les parents sont de plus en plus préoccupés par l’influence sur l’éducation de leurs enfants, exprimant cette préoccupation à Washington aujourd’hui. (…) 18 h 28 min 41 s heure de l’Est BAIER : Les droits des parents, en particulier en matière d’éducation, s’annoncent comme un enjeu majeur pour les élections de mi-mandat de l’année prochaine. Ce soir, un exemple avec un rassemblement au Capitole des États-Unis intitulé : Le gouvernement n’est pas un coparent. Le correspondant en chef à Washington, Mike Emanuel, a l’histoire. Bonsoir, Mike. MIKE EMANUEL : Bret, bonsoir. Des parents inquiets de Virginie, de Washington, DC et du Maryland se rassemblent aujourd’hui à Capitol Hill. Leur message : le gouvernement ne devrait pas s’occuper de leurs enfants. Une mère immigrée chinoise exposant ce qui est en jeu. XI VAN FLEET : Non, nous ne voulons pas de l’endoctrinement. Non, nous ne voulons pas que l’idéologie marxiste et communiste détourne nos écoles. EMANUEL : Certains législateurs conservateurs se sont joints à l’effort en promettant de défendre les options législatives. REPRÉSENTANT. VICKY HARTZLER (R-MO) : L’élan est de notre côté. Nous avons vu ce qui s’est passé en Virginie, et je pense que ce n’est qu’un avant-goût de ce que nous allons voir l’année prochaine. Nous allons reprendre notre pays et nous allons reprendre nos écoles pour nos enfants. EMANUEL: Il existe également des inquiétudes croissantes concernant l’influence de la National School Boards Association sur la Maison Blanche de Biden. Le mois dernier, la NSBA a déclaré qu’elle avait été activement engagée avec la Maison Blanche, le ministère de la Justice, la sécurité intérieure et plus encore sur la lettre comparant les parents aux terroristes nationaux. Moins d’une semaine plus tard, le ministère de la Justice a publié une note enjoignant au FBI d’enquêter sur les menaces contre les responsables de l’école et les enseignants. En décembre dernier, la National School Boards Association a exhorté le président élu Biden à choisir la première dame entrante, son épouse, pour diriger un groupe de travail spécial sur la transformation et l’équité publiques. Aujourd’hui, les meilleurs républicains de la magistrature de la Chambre [Committee], Jim Jordan, et le comité de l’éducation et du travail, Virginia Fox, ont envoyé une lettre au secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, exigeant des réponses au sujet de, je cite, « la main lourde des forces de l’ordre fédérales ciblant les parents concernés ». Bret. BAIER : Mike, merci.