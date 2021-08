Le bureau de PayPal en Irlande commence à constituer son équipe de cryptographie

À l’heure actuelle, la plupart des gens savent que PayPal a changé d’avis en ce qui concerne les crypto-monnaies fin 2020, annonçant qu’il ajoutera la prise en charge des devises numériques sur sa plate-forme. Pour les citoyens américains, cela s’est déjà produit peu de temps après l’annonce, et ils ont directement accès aux crypto-monnaies via PayPal depuis plus de six mois.

Cependant, le reste du monde attend toujours son tour pour obtenir les mêmes privilèges. Mais, à en juger par les récents mouvements de la société, elle pourrait être prête à étendre sa prise en charge de la cryptographie à d’autres pays.

L’adoption de la crypto se poursuit, la réponse de PayPal est de s’étendre

Selon un récent rapport de l’Irish Independent, le bureau irlandais de PayPal semble être en train de recruter des membres d’équipe pour un certain nombre de postes liés à la cryptographie. Certaines des fonctions que l’entreprise cherche à exécuter sont liées à la conformité, à la LBA, au développement commercial, etc.

Cette décision est intervenue dans un contexte d’adoption croissante des crypto-monnaies, non seulement en Irlande mais dans le monde entier. Après avoir fourni un accès aux crypto-monnaies aux États-Unis, la société a été impressionnée par le montant des intérêts, ainsi que par les revenus qu’elle a réussi à générer au cours du trimestre suivant. Fort d’une expérience personnelle quant à l’importance de l’adoption de la cryptographie, tant pour l’entreprise que pour ses clients, PayPal semble prêt à s’étendre également à d’autres pays.

On ne sait pas quand l’Irlande et potentiellement d’autres pays pourraient avoir accès aux crypto-monnaies, ni même quelles devises pourraient être prises en charge dans ces pays. Aux États-Unis, PayPal a ajouté la prise en charge de Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD) et Litecoin (LTC / USD). En mars 2021, il a également permis aux utilisateurs de payer pour des biens et des services avec ses actifs numériques, et en mai, il a également déclaré qu’il permettrait aux utilisateurs de retirer leurs pièces du site Web de PayPal vers des portefeuilles tiers.

Après six mois d’offre de crypto-monnaies, le PDG de la société, Dan Schulman, a déclaré que le secteur des crypto-monnaies avait dépassé toutes les attentes. Dans le même temps, l’industrie de la cryptographie a été massivement acceptée, en particulier en ce qui concerne Bitcoin et Ethereum. Cela s’est également produit par coïncidence au moment de la plus forte flambée des prix des crypto-monnaies de l’histoire de l’industrie, portant la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies à 2,6 billions de dollars.

Alors que les prix ont considérablement baissé depuis lors, il semble qu’ils aient non seulement réussi à trouver le fond, mais qu’ils ont également entamé un nouveau rallye, le Bitcoin franchissant à nouveau les 40 000 $ pour la première fois en plus d’un mois.

Le bureau post PayPal en Irlande commence à constituer son équipe de cryptographie est apparu en premier sur Invezz.