Le bureau de poste vous traque et j’ai commencé à enquêter: partie 1

J’ai rapporté mercredi que le US Postal Service surveillait l’activité des médias sociaux des Américains sans raison apparente. Après cette histoire, j’ai immédiatement déposé une demande FOIA de documents et de communications couvrant le financement, le but et les actions du projet iCOP.

Aujourd’hui, j’ai reçu l’acceptation de ma FOIA, la demande d’accélérer et le droit d’un organisme de presse d’obtenir ces informations sans frais.

Je poursuivrai ceci partout où cela mène et tiendra nos lecteurs informés.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN peuvent être republiés sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Lien source

Le message Le bureau de poste vous traque et j’ai commencé à enquêter: la partie 1 est apparue en premier sur ..