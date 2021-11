Le bureau de Ron DeSantis déclare que l’administrateur de Biden envoie des vols de migrants dans l’État

Publicité



Le gouverneur de Floride Ron DeSantis continue d’être une épine dans le pied du président Joe Biden, exposant son agenda caché et lui dressant des barrages routiers.

La semaine dernière, le gouverneur a poursuivi cette tendance lorsque son bureau a déclaré que l’administration Biden envoyait des immigrants illégaux sur des vols vers la Floride dans l’obscurité de la nuit, a rapporté le Washington Examiner.

Plus de 70 vols transportant des migrants de la frontière sud à Jacksonville ont atterri dans l’obscurité de la nuit ces derniers mois alors que l’administration Biden s’efforce de vider les installations frontalières débordantes, a déclaré le bureau du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

C’est la première fois que l’État de Floride divulgue le nombre de vols confirmés arrivant dans l’État depuis l’été. Le bureau du gouverneur s’est efforcé ces dernières semaines de découvrir qui facilite quotidiennement les vols mystérieux atterrissant dans le nord de la Floride, mais l’administration Biden a refusé de divulguer toute information, a déclaré un responsable.

« Plus de 70 vols charters aériens [on] Des avions de ligne en provenance de la frontière sud-ouest ont atterri à l’aéroport international de Jacksonville », a déclaré le tsar de la sécurité publique de DeSantis, Larry Keefe, qui a été nommé procureur américain pour le district nord de la Floride par le président Donald Trump jusqu’en 2021. « En moyenne, il y a 36 passagers sur chacun de ces vols. Et cela s’est produit au cours de l’été jusqu’en septembre. »

Il a déclaré que le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Santé et des Services sociaux ne disent pas à la Floride qui supervise les vols ou où vont les migrants.

«Nous sommes dans une triste situation d’essayer de mener une enquête. Qui facilite ce voyage ? Comment arrivent-ils ici ? Qui sont les personnes de soutien ? Qui sont les sponsors ? il a dit.

« Nous ne savons pas de manière définitive ou précise pourquoi Jacksonville est l’endroit choisi », a-t-il déclaré. « [We’re] devoir regarder et observer – en fait, espionner le gouvernement pour voir ce qu’il fait au milieu de la nuit hors de ces installations aéroportuaires.

Personne ne connaît la raison pour laquelle les migrants sont emmenés en Floride, mais il est curieux que l’État soit à tendance républicaine.

Il a déclaré que l’État enquêtait pour savoir si Yery Noel Medina Ulloa, un homme qui a menti à Border Patrol à propos de son nom et de ses 17 ans, était sur l’un des vols.

Medina Ulloa aurait été filmée en train d’assassiner Francisco Javier Cuellar le 6 octobre. Un mandat d’arrêt du bureau du shérif de Jacksonville a déclaré que les caméras de sécurité du domicile de Cuellar montraient Ulloa « poignardant la victime à plusieurs reprises et la frappant à plusieurs reprises avec une chaise ».

Cuellar était un résident légal du Mexique et avait embauché Ulloa pour travailler dans son magasin.

« Quand il est entré [the US] il m’a dit: ‘Maman, je ne suis pas entré avec mon nom’ », a déclaré sa mère, Wendy Florencia Ulloa, à Univision, a rapporté Fox News. « Je suis entré avec le nom d’une autre personne parce que là, au refuge, ils m’ont aidé. »

« Maman, c’est mon oncle Frank », a-t-elle dit, son fils l’a informée de la victime. « Je vis avec lui. Mais ne vous inquiétez pas. Il me traite comme un fils.

On ne sait pas comment Ulloa s’est retrouvé en Floride après avoir été détenu au Texas – ou s’il a été transporté par les vols secrets de l’administration Biden pour réinstaller des immigrants mineurs, a révélé dans un exposé exclusif par The Post le mois dernier.

Itinéraires pour les vols inclus du Texas à Jacksonville, note le rapport.

Les responsables de l’Immigration and Customs Enforcement, de la Border Patrol et du Bureau de réinstallation des réfugiés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements sur la façon dont Ulloa s’est retrouvée en Floride.

Un porte-parole de l’ICE a confirmé qu’Ulloa avait été arrêté le 13 octobre, mais a déclaré que l’agence n’était pas impliquée.