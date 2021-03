Le bureau du procureur enquête sur le maire Colau pour des subventions irrégulières présumées à des entités liées

Le parquet de Barcelone enquête au maire de Barcelone, Ada Colau, et à d’autres fonctionnaires municipaux sur la base d’une plainte de l’Association catalane des avocats pour la Constitution pour allégation d’octroi irrégulier de subventions.

L’enquête judiciaire est en cours pour le présumé crimes de prévarication, fraude à l’embauche, détournement de fonds de fonds publics et trafic d’influence.

Les subventions publiques accordées à l’Observatoire DESC, à la Plateforme pour les personnes affectées par l’hypothèque (PAH), à l’Alliance contre la précarité énergétique (APE) et Ingénieurs sans frontières (ESF) sont étudiées, avec lesquelles Colau et les autres entretenu des liens personnels et professionnels étroits avant d’occuper les postes ». Le montant de ces subventions s’élèverait globalement à 3 433 621 euros, dont 1 201 892,66 euros à l’Observatoire DESC et 645 692,65 euros pour Ingénieurs sans frontières.

Outre Colau, la plainte incombe à l’ancien conseiller Gala Pin, maire adjointe Laia Ortiz, conseillère municipale Vanesa Valiño -le partenaire sentimental de l’ex-maire Gerardo Pisarello-, la conseillère Laura Pérez, et la directrice de l’observatoire DESC, Irene Escorihuela, puisque ce centre des droits de l’homme aurait reçu les subventions destinées au reste des entités.

Le porte-parole de l’association des plaignants, Manuel Miro, souligne que Colau a travaillé pour DESC en tant que coordinateur logement de 2007 jusqu’à quelques semaines avant de devenir maire, tout comme l’ancien adjoint au maire, Gerardo Pisarello, qui a été vice-président de l’Observatoire pendant sept ans, et qui a quitté son poste des mois avant d’arriver au conseil municipal. De plus, l’ancienne conseillère Gala Pin était employée par DESC et par la Plateforme pour les personnes touchées par les hypothèques dans les années précédant son arrivée au Consistoire.

L’écriture comprend la concession de subventions extraordinaires qui, selon les plaignants, « font partie d’une continuité et l’habitude absolument opposée au terme d’exceptionnalité ou d’extraordinaire « , et qui auraient été utilisées pour éviter un appel d’offres ouvert ou un concours pour les accorder.

Vraisemblablement « c’est un subvention récurrente et annuelle, que cependant, il aurait été accordé par nomination directe, et en dehors de tout principe d’accord public, « le justifiant comme une subvention exceptionnelle, selon la plainte.

« Il ne peut être interprété, vraisemblablement, que comme un façon secrète de surmonter la libre concurrence concurrentielle des autres entités et des enchères libres », ce qui, selon les plaignants, serait un moyen de dépasser la limite de recrutement discrétionnaire à laquelle Colau a droit en tant que maire.