Le bureau du représentant du Michigan cambriolé et vandalisé

Un bureau de la banlieue de Detroit de la représentante américaine Debbie Dingell a été cambriolé et saccagé, des souvenirs appartenant à son défunt mari et membre du Congrès de longue date John Dingell ont été endommagés.

Dingell a signalé l’effraction au bureau de Dearborn lundi et a déclaré qu’elle faisait l’objet d’une enquête par la police locale et celle du Capitole.

« Nous travaillons avec eux pour identifier qui est responsable et les tenir responsables de leurs actes », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

La représentante de la Chambre Debbie Dingell (D-MI) prend la parole lors d’une conférence de presse après une réunion du caucus démocrate de la Chambre au Capitole des États-Unis le 2 novembre 2021 à Washington, DC. Récemment, quelqu’un a fait irruption dans son bureau du Michigan. (Allison Shelley/.)

« Notre porte et nos fenêtres ont été brisées et des souvenirs – en particulier les objets de John – ont été brisés », a déclaré Dingell, un démocrate qui représente le 12e district du Congrès fortement démocrate du Michigan. « Heureusement, mon personnel et moi sommes en sécurité et personne n’a été blessé, mais nous devons également reconnaître l’impact d’attaques comme celle-ci et de menaces constantes sur mon personnel et sur tout le personnel du Congrès. Cela doit cesser maintenant. »

« Le motif de l’incident d’aujourd’hui n’est pas clair, mais ce que je peux vous dire, c’est que le manque de respect, la violence et la division doivent cesser dans ce pays », a-t-elle ajouté. « Nous devons pratiquer la civilité et la gentillesse, pas la division et la colère. »

La représentante Debbie Dingell s’exprime à Go Bigger sur le climat, les soins et la justice ! le 20 juillet 2021 à Washington, DC. Récemment, quelqu’un a fait irruption dans son bureau du Michigan et l’a vandalisé. (Shannon Finney/. pour le réseau Green New Deal)

Dingell a déclaré que son bureau recevait des menaces depuis des mois. Il survient à un moment de profonde polarisation entre démocrates et républicains et de la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier par les partisans de l’ancien président Donald Trump. Plus de 675 personnes ont été arrêtées dans presque tous les 50 États pour des crimes liés à la violation du Capitole des États-Unis, ont déclaré des responsables.

« Cette vandalisation touche vraiment à la maison », a déclaré Dingell à propos des dommages causés à son bureau. « Peu importe si vos opinions diffèrent des miennes ou de celles de vos voisins, nous devons apprendre à nous entendre et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté. La violence et le vandalisme ne sont pas la solution. »