Le bureau: les meilleurs moments de Dwight et Angela de la série

Quand Dwight et Angela conviennent que le jazz est stupide (saison 9, épisode 8)

À ce stade de The Office, Dwight et Angela avaient vécu tellement de choses ensemble. Ils s’étaient réunis, avaient rompu, avaient eu des liaisons, s’étaient séparés – mais à travers tout cela, ils se souciaient toujours l’un de l’autre et avaient des intérêts similaires. Et c’est pourquoi ce moment, à la fois hystérique et réconfortant, a dû apparaître sur cette liste. Dans la saison 9, épisode 9, “La cible”, quand Angela soupçonne que son nouveau mari a une liaison avec Oscar, elle engage un tueur à gages pour abattre Oscar parce qu’elle pense qu’il a rendu son mari gay.

Cependant, lorsque ce plan tombe en morceaux et qu’Oscar dit que son mari a toujours été gay, elle est bouleversée et s’assoit, tellement confuse à propos de la chose. Dwight, qui l’avait aidée à traverser cela en tant qu’ami, la réconforte quand elle dit qu’elle pense qu’elle est stupide. Il dit qu’elle n’est pas stupide – le jazz est stupide, et elle est d’accord, disant qu’ils devraient juste “jouer les bonnes notes”.