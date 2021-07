Le bureau multicolore pour la plupart

L’iMac a l’habitude de redéfinir sa catégorie. L’original a ouvert la voie à la couleur dans la technologie. Le rafraîchissement de 2001 a apporté de la convivialité à l’informatique. Et les modèles 2007, 2012 et 2017 ont défini ce que pouvait être un tout-en-un élégant. Récemment, Apple a lancé le nouvel iMac 2021 de 24 pouces, lui donnant une refonte complète, ramenant la couleur, offrant un design pas comme les autres ordinateurs et établissant une nouvelle référence pour l’ordinateur tout-en-un, et même de bureau.

L’iMac 2021 est cependant plus qu’un simple nouveau design. Le nouvel iMac reçoit également la puce M1 d’Apple, comme le MacBook Air et le Mac Mini avant lui. Et, il obtient de tous nouveaux accessoires qui non seulement correspondent à la conception, mais ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.

Alors, faut-il acheter l’iMac d’Apple 2021 ? Si vous cherchez un tout-en-un, alors oui. Voici pourquoi.

Apple iMac (2021) 24 pouces Prix: 1 249,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple iMac (2021) conception 24 pouces

L’ajout de la puce M1 est certainement un changement majeur pour l’iMac, mais la seule chose qui l’éclipse cette fois-ci est peut-être le changement de design. Bien sûr, tout est connecté – les nouvelles puces d’Apple ne génèrent tout simplement pas autant de chaleur que les puces d’Intel.

À première vue, je n’étais pas un grand fan du design du nouvel iMac. Mais je dois admettre qu’après avoir passé du temps avec le modèle rose, je l’adore.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’iMac est complètement différent sous tous les angles. Sur le devant, vous obtiendrez l’écran de 24 pouces, entouré de cadres blancs, et un menton relativement grand en bas. Le menton sur cet iMac est en fait nécessaire. Il abrite à peu près tous les composants informatiques de l’appareil, à l’exception de certains composants d’affichage et de l’appareil photo en haut de l’iMac. Les lunettes blanches sont controversées, mais franchement, elles ne sont pas mal du tout avec ces couleurs. Et, ils aident à rendre l’ordinateur un peu plus convivial dans une maison. C’est un peu le but de cet iMac en premier lieu. Je pouvais voir Apple sortir un “iMac Pro” avec un look noir et gris, mais nous devrons attendre et voir si cela se produit.

En parlant de couleurs, il y a des tonnes de couleurs amusantes proposées ici. Je passe en revue le modèle rose, mais il existe également en vert, jaune, rouge, violet, bleu et argent. Tous sont en quelque sorte des looks bicolores. Par exemple, le rose sur le devant est beaucoup plus clair que ce qui est vraiment rouge sur le dos. Je l’aime bien. Il est important de noter que les options de couleur varient en fonction des spécifications que vous obtenez.

À l’arrière, vous obtiendrez deux ports USB4, mais si vous mettez à niveau votre modèle, vous pouvez obtenir deux ports USB-C supplémentaires. Ceux-ci ne prendront pas en charge USB4 ou Thunderbolt 3. Il existe également une nouvelle entrée d’alimentation. La nouvelle entrée d’alimentation est magnétique, ce qui vous permet d’insérer simplement le câble d’alimentation pour le brancher. C’est une propriété, mais cela fonctionne très bien. Il prend également en charge la saisie de données – et si vous achetez la mise à niveau, vous pouvez obtenir une brique d’alimentation avec un port Ethernet. C’est un élément de design assez cool. Cela signifie qu’il y a un câble de moins qui dépasse à l’arrière de votre iMac pour les configurations filaires.

Cela dit, j’aurais aimé quelques ports de plus. Je comprends qu’il s’agit d’un produit tourné vers l’avenir, mais un ou deux ports USB-A auraient été appréciés. Ou, au moins quelques ports USB4 supplémentaires.

L’iMac a également l’air neuf de côté. L’appareil est vraiment fin et ressemble plus à un iPad qu’à un Mac. L’iMac ne fait que 11,5 mm d’épaisseur, ce qui est assez bluffant. En fait, il est en fait plus fin que certains modèles d’iPhone plus anciens, comme l’iPhone 3GS, qui mesurait 12,3 mm d’épaisseur. Sur le côté se trouve également une prise casque. L’emplacement est logique pour la plupart des personnes qui utilisent des écouteurs, mais en tant que personne qui préfère s’en tenir aux haut-parleurs externes, cela signifie qu’un câble permanent sort du côté de mon iMac.

Bien sûr, vous n’aurez peut-être pas besoin de haut-parleurs externes étant donné que ceux intégrés à l’iMac 2021 sont si géniaux. Les haut-parleurs sont composés de deux paires de woofers pour les basses et de deux tweeters pour les aigus. C’est une configuration solide – et il y a en effet beaucoup plus de basses que ce à quoi vous vous attendriez des haut-parleurs intégrés. Les haut-parleurs peuvent facilement devenir assez forts pour la plupart des utilisateurs, et ils ne se déforment jamais, même à des volumes plus élevés.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a un autre changement très bienvenu dans la gamme Mac : une meilleure webcam. Techniquement, il s’agit de la même webcam 1 080p que l’iMac 27 pouces, mais la puce M1 d’Apple offre un meilleur traitement d’image qui permet une image plus claire en général, y compris dans des environnements à faible luminosité. C’est mieux que n’importe quelle autre webcam Mac avant – et nous espérons qu’Apple continuera à s’améliorer sur la webcam.

Accessoires Apple iMac (2021) 24 pouces

L’iMac est également livré avec de nouveaux accessoires. Alors que les nouveaux Magic Mouse et Magic Trackpad sont les mêmes qu’avant (à l’exception de leurs nouvelles couleurs), il existe également un tout nouveau Magic Keyboard, avec une option pour Touch ID intégrée.

Le clavier est relativement compact par défaut, bien qu’il existe une option pour en obtenir un avec un pavé numérique également, si vous le souhaitez. En règle générale, j’ai trouvé que taper sur le clavier était une bonne expérience, même si cela me semblait un peu plus à l’étroit que sur le Magic Keyboard de la génération précédente, que j’utilise régulièrement avec mon Mac mini. Vous vous y habituerez cependant.

Malheureusement, Touch ID n’est pas intégré au clavier par défaut – vous devrez mettre à niveau pour l’obtenir. Il en coûte 50 $ pour passer au modèle Touch ID, ou 80 $ pour passer au modèle Touch ID avec pavé numérique.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La souris magique n’a jamais été mon choix, et cela reste vrai ici. Je suis plus un gars MX Master. Mais si vous avez déjà utilisé la Magic Mouse et que vous aimez le design plus fin, vous aurez la même expérience avec cette nouvelle. Il y a toujours un port Lightning en bas.

Le dernier mais non le moindre est le Magic Trackpad, qui a bien fonctionné. Apple a toujours construit les meilleurs trackpads, et en fait, celui-ci est si bon que vous ne voudrez peut-être pas ou n’aurez pas du tout besoin d’une souris. Cela dit, le Magic Trackpad n’est pas fourni par défaut avec l’iMac – vous devrez payer un supplément pour en obtenir un. Vous pouvez soit payer 50 $ pour obtenir un Magic Trackpad au lieu de Magic Mouse, soit payer 129 $ pour les deux.

C’est un peu frustrant de voir comment Apple vous fait dépenser plus pour votre iMac. En 2021, l’authentification biométrique devrait être la valeur par défaut, et non un module complémentaire. Il en va de même pour un port Ethernet, sur lequel beaucoup s’appuient. Je facture un supplément pour un trackpad dont beaucoup ne se soucient pas, mais Apple devrait inclure Touch ID dans le prix de base.

L’iMac est également livré avec un câble Lightning en nylon tressé solide et bien construit de couleur assortie. J’espère que ces câbles commenceront à apparaître dans la boîte avec les iPhones et les iPads – c’est bien mieux que le câble Lightning standard fragile.

Écran Apple iMac (2021) de 24 pouces

Apple a toujours proposé des écrans solides sur sa gamme iMac, et l’iMac 2021 ne fait pas exception à cette règle. L’ordinateur offre un écran de 24 pouces avec ce qu’Apple appelle une résolution « 4,5K ». C’est un peu plus que 4K, et le résultat est une densité de pixels de 218 pixels par pouce. C’est cohérent avec les autres écrans dits Retina, et franchement, ça a l’air génial. Tout est net et détaillé, et grâce à la luminosité de 500 nits, l’appareil devient facilement assez lumineux pour même des environnements ultra-lumineux.

L’iMac prend également en charge True Tone, que certains aiment et d’autres pas. True Tone règle automatiquement la balance des blancs de l’écran en fonction de l’éclairage de la pièce. Cela fonctionne plutôt bien. Ce n’est pas nécessairement pour moi, mais c’est vraiment cool.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’iMac n’a pas le même verre nanotexturé que l’iMac 27 pouces, qui est conçu pour réduire les reflets. Franchement, ça ne m’a pas vraiment manqué. De toute façon, il n’y avait pas trop d’éblouissement et l’écran devient facilement assez lumineux pour lutter contre l’éblouissement. Les angles de vision sur l’iMac sont également assez bons, non pas que la plupart auront besoin de bons angles de vision sur un appareil qu’ils utilisent principalement directement.

Bien sûr, il y a une énorme omission ici, mais pas surprenante – pas d’écran tactile. Honnêtement, un écran tactile sur un tout-en-un n’est de toute façon pas nécessaire, mais j’espère toujours que nous verrons éventuellement des Mac avec des écrans tactiles.

Spécifications et performances de l’iMac Apple (2021) 24 pouces

Bien sûr, la puce M1 est au cœur de la renaissance de l’iMac. C’est la même puce qui alimente désormais le Mac mini, le MacBook Air et même certains modèles de MacBook Pro. En d’autres termes, il peut facilement gérer tout ce que la plupart des utilisateurs lui lancent au quotidien.

L’iMac est disponible en deux variantes principales : une avec un processeur graphique à 7 cœurs et une avec un processeur à 8 cœurs. Franchement, ceux-ci fonctionneront de la même manière et les utilisateurs ne remarqueront pas vraiment de différence, bien que des gens comme les graphistes puissent vouloir opter pour le modèle haut de gamme. Le modèle de base de l’iMac est également livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui peut être mis à niveau vers 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le modèle que nous examinons dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, mais après avoir examiné un Mac mini d’entrée de gamme, j’ai une assez bonne idée des différences de performances. De manière générale, 8 Go de RAM suffisent à la plupart des utilisateurs qui souhaitent naviguer sur le Web, utiliser leur courrier électronique, regarder Netflix, etc. Ceux qui ont besoin de leur iMac pour tout type de productivité ou d’utilisation créative devraient probablement passer à 16 Go de RAM. Cela aide vraiment à garantir que votre appareil est suffisamment puissant pour exécuter plusieurs applications à la fois. Si vous n’êtes pas sûr et que vous pouvez vous le permettre, procurez-vous les 16 Go de RAM, car il n’y a aucun moyen de mettre à niveau cet ordinateur après l’avoir acheté.

Les résultats de référence confirment l’excellente performance. Notre modèle a obtenu les résultats ci-dessous.

Processeur GeekBench 5 : 1078 à un seul cœur, 5388 à plusieurs cœurs

Processeur CineBench R23 : 1144 monocœur, 6236 multicœur

L’iMac a techniquement un ventilateur intégré, mais il s’est rarement allumé pour moi – et quand il l’a fait, il est resté très silencieux.

Conclusion

L’iMac 24 pouces 2021 est une victoire. Entre le design incroyablement fin et coloré et les excellentes performances du M1, l’ordinateur est la centrale tout-en-un pour la plupart des gens.

Bien sûr, ce n’est pas bon marché, mais il existe des alternatives dans l’espace Mac et Windows pour ceux qui ne veulent pas dépenser de l’argent. Ceux qui ont les moyens de payer vont adorer ce que propose l’iMac 24 pouces 2021.

La compétition

Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un iMac 2021, il existe des alternatives à considérer. Pour ceux qui veulent rester dans l’écosystème d’Apple, la meilleure alternative moins chère est le Mac mini. Il offre des performances similaires à un prix de départ de 699 $. Vous devrez vous procurer un clavier, une souris et un moniteur séparément, mais vous pouvez lésiner sur ceux-ci comme bon vous semble.

Il y a aussi des options dans l’espace Windows. Le tout-en-un le plus économique en ce moment est peut-être le HP Pavilion 24, mais il ne fonctionnera pas aussi bien ni ne s’intégrera à vos appareils Apple.

Dois-je acheter l’iMac Apple (2021) 24 pouces ?

Oui. Si vous pouvez vous permettre l’iMac 24 pouces 2021, c’est l’ordinateur de bureau pour les masses. Si vous êtes un vidéaste ou un graphiste sérieux, cependant, vous devriez attendre un iMac plus puissant alimenté par M1X.

Apple iMac (2021) 24 pouces Prix: 1 249,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant