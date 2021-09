Le bus interurbain revient sur la bonne voie après la deuxième vague de Covid, Ganesh Chaturthi stimule la demande

in

Une baisse du nombre de cas de Covid-19 et une tendance à voyager ont conduit à une forte reprise des déplacements interurbains en bus sur la majorité des itinéraires indiens. Le prochain festival de Ganesh Chaturthi façonne désormais la demande de voyages, selon les données de redBus.

Les données prévoient plus de 7 lakh sièges de bus à réserver pour la période, le Gujarat et le Maharashtra connaissant une augmentation massive. Les réservations ont culminé une semaine avant le festival, qui débute le 10 septembre, contre cinq jours l’an dernier, suggérant une plus grande certitude pour les voyages.

La deuxième vague de Covid-19 a entraîné un changement de comportement, principalement en raison d’une plus grande considération pour les normes de sécurité, de voyages sans restriction à travers les États et d’une grande population vaccinée. Les données redBus projettent environ 63 % des réservations globales des villes de niveau 2 et de niveau 3, ce qui implique un degré de numérisation plus élevé.

redBus, la plus grande plate-forme de billetterie de bus en ligne du pays, a déclaré que plus de 2 500 opérateurs de bus privés et 21 sociétés de transport régionales d’État assureront 42 000 services sur 53 600 itinéraires pendant le prochain festival.

Les données de redBus indiquent également que Hyderabad et Bengaluru sont la route la plus recherchée de l’Inde pendant Ganesh Chaturthi. Bengaluru stimule également la demande de voyages à travers l’Inde.

Près de 54 pour cent des réservations concernent des voyages intra-étatiques, tandis que le reste concerne des voyages interétatiques. Les bus climatisés représentent 73 pour cent des réservations.

Le Maharashtra, le Gujarat, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Karnataka sont les cinq États où la demande de voyages est élevée pendant Ganesh Chaturthi.

La réouverture des frontières entre les États qui connaissent un grand nombre de déplacements en bus, tels que le Tamil Nadu, le Karnataka, le Telangana et l’Andhra Pradesh, stimule également la demande.

Dans le Maharashtra, les routes Mumbai-Kolhapur et Pune-Nagpur sont les plus réservées. Environ 52% des voyageurs ont réservé des billets pour voyager entre les itinéraires de niveau 1 et de niveau 3.

Le PDG de redBus, Prakash Sangam, a déclaré qu’une forte demande sous-jacente de voyages est apparue après la deuxième vague de Covid-19. Sangam voit cette tendance se poursuivre jusqu’à la fin de la saison des festivals, avec un pic à Dussehra et Diwali.

