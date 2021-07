Le bus piscine pour piquer une tête en pleine rue | Vie

in

On a vu des piscines de toutes sortes, mais c’est la première fois qu’on voit des gens se baigner à l’intérieur… d’un bus de ville.

Nous sommes en plein été en Espagne, et aujourd’hui en particulier est l’une des journées les plus chaudes de l’année. On a envie de piquer une tête, même si c’est à l’intérieur… un bus piscine.

Dans la ville de Lens, en France, vous pourrez vous rafraîchir dans le seul bus de piscine qui existe au monde (que nous connaissons). Il est situé au milieu de la rue, et reste ouvert au public. Au moins l’année de son inauguration, en 2019.

Le Bus piscine, de son nom d’origine, est en réalité une œuvre artistique de l’artiste français d’origine italienne Benedetto Bufalino, pour l’association Euralens. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

C’est un authentique bus urbain, séparé du service en raison de son âge, que Bufalino a complètement vidé et recouvert des matériaux habituels utilisés pour construire des piscines.

Il est entièrement fonctionnel, car comme on le voit dans la vidéo il y a des escaliers qui mènent au sommet du bus pour se baigner, et il y a même un parapluie et deux tabourets pour les sauveteurs.

La piscine mesure 9 mètres de long sur 2,3 mètres de large, avec une profondeur de 1,5 mètre, il convient donc à tous les publics. Il a une capacité de 10 personnes.

Benedetto Bufalino est un artiste célèbre en France pour ses projets extravagants qui rechercher de nouveaux usages pour les objets urbains du quotidien, ou changer complètement la conception d’articles largement utilisés, des scooters aux tables de ping-pong.

Il est capable de transformer une excavatrice en aquarium, ou une voiture en four pour cuire des pizzas…

Dans votre portfolio professionnel, nous pouvons découvrir plus de 70 projets différents de ce type qu’il a développé tout au long de sa carrière professionnelle de 15 ans.

Benedetto Bufalino a exposé ses œuvres dans plus d’une douzaine de pays, dont l’Espagne. Ici, il a participé à expositions organisées à Logroño, Madrid et Aragon.

Un artiste différent des autres, comme de vrais artistes, qui a réussi à trouver sa place en mélangeant des éléments du quotidien pour obtenir un effet complètement différent lorsqu’ils fusionnent.