Le buste le plus haut du monde | La vie

En Inde, ils sont friands de statues grandioses. Il y a certains des plus hauts et des plus majestueux du monde.

La plupart grandes statues érigés en plein air, ils représentent des personnes en plein corps. Il n’est pas très courant que seul le visage soit représenté.

Les le plus haut buste du monde appartient à Adiyogi Shiva, et atteint le 34 mètres de haut. Il a été construit en 2017 par la Fondation Isha, à Coimbatore, dans le Tamil Nadu (Inde).

Shiva est l’une des divinités les plus importantes de l’hindouisme et est également connue sous le nom de Adiyogi ou le premier yogi, l’entité sacrée qui a montré à l’humanité les secrets du yoga. Vous pouvez voir la statue dans cette vidéo :

Adiyogi Shiva Il mesure 34 mètres de haut, c’est-à-dire 112 pieds, en représentation de les 112 voies de libération qu’offre le yoga. Il pèse 500 000 kilos.

Pendant la célébration de l’Adiyogi Divya et d’autres commémorations importantes, des spectacles de lumière et des faisceaux laser sont proposés sur la statue, comme on peut le voir dans la vidéo.

La statue a été construite par la Fondation Isha, une organisation à but non lucratif créée par le gourou Jaggi Vasudev.

Cet organisme, géré presque exclusivement par des bénévoles, est principalement dédié à transmettre les enseignements du yoga, mais elle mène également des projets écologiques, de récupération du milieu rural et de construction d’écoles en Inde.

Nous vous disons quels sont les modèles Apple que l’on peut trouver sur le marché et si cela vaut la peine d’acheter un de ces appareils par rapport à l’iPhone 12.

Les yogaBien qu’il vienne de l’hindouisme, ce n’est pas une religion et n’a pas de caractère religieux. C’est une discipline spirituelle, physique et mentale qui est pratiquée dans le monde entier.

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, l’Inde est très friande de statues surdimensionnées.

En plus du plus grand buste du monde, en Inde il y a aussi la plus haute statue du monde, trois fois plus grand que la Statue de la Liberté. Il est dédié à l’unificateur de l’Inde, Sardar Patel, et mesure 182 mètres de haut.

Une statue controversée car, en plus d’être financée avec de l’argent public, selon le parti politique indien que vous demandez, ils le considèrent (ou non), le véritable fondateur du pays…