Le but contre son camp de Nightmare voit Blackpool concéder le but le plus rapide de l’histoire de la finale des Play-Off de League One, mais Tangerines se défend pour battre Lincoln City

Ollie Turton est l’homme le plus soulagé de Wembley alors que Blackpool s’est remis de son propre but comique pour assurer sa place dans le championnat avec une victoire 2-1 contre Lincoln.

Les Tangerines ont connu un départ cauchemardesque en perdant un but dans la première minute de la finale des barrages de League One.

Et comment ça s’est passé était vraiment plutôt comique

La star de Lincoln, Brennan Johnson, a placé un centre dangereux juste devant le but et le défenseur de Blackpool Turton a inexplicablement mis le ballon dans son propre filet.

En plus d’être un moment humiliant pour Turton, il a également battu un record avec le but le plus rapide jamais marqué dans l’histoire de la finale des Play-Off de League One.

Heureusement pour Turton, le double de Kenny Dougall a vu Blackpool venir par derrière pour remporter la victoire.

L’Australien a égalisé à la 34e minute avant d’obtenir ce qui s’est avéré être le vainqueur neuf minutes après le début de la seconde mi-temps.

Un doublé de Dougall a renfloué Blackpool et Turton

Lincoln, dont le manager Michael Appleton dirigeait Blackpool, rêvait d’une troisième promotion en six saisons mais ils n’ont pas pu s’appuyer sur leur excellent départ et n’ont jamais vraiment menacé de revenir dans le match.

L’avance précoce a donné aux Imps une plate-forme pour contrôler le jeu et ils auraient pu être plus en tête sept minutes plus tard, mais Joe Walsh a mis une tête libre sur huit mètres.

Le meilleur buteur Jorge Grant est arrivé à quelques centimètres de doubler l’avance à la 24e minute alors que son tir de curling de 20 mètres a coupé le haut de la barre transversale.

Cela a été un signal d’alarme pour Blackpool, qui a commencé à prendre pied dans le jeu.

Demetri Mitchell a testé la maniabilité d’Alex Palmer avec une frappe cinglante peu avant l’égalisation 11 minutes avant la pause.

Grant a été dépossédé dans une zone dangereuse par Jerry Yates et le ballon s’est retrouvé avec Dougall, qui a frappé un tir bas dans le coin inférieur depuis le bord de la zone.

Blackpool a ensuite fait demi-tour alors que Dougall se redressait.

Yates a pris le contrôle d’un ballon dans la surface et l’a renvoyé au milieu de terrain, qui a de nouveau trouvé le coin inférieur à 20 mètres avec un entraînement bas.

Dougall n’avait marqué qu’un seul but pour Blackpool auparavant. Quelle heure d’en ajouter deux à sa collection

Les Seasiders contrôlaient le match et auraient pu tuer le match lorsque Gary Madine a joué à Yates, mais l’attaquant n’a pas pu diriger son arrivée vers le but avec Palmer se précipitant à ses pieds.

Il n’y a pas eu grand-chose sous la forme d’une attaque contre Lincoln alors qu’ils visaient à envoyer le match en prolongation.

Le remplaçant Callum Morton a mis une bonne chance à côté, dirigeant une cible croisée invitante, tandis que Morgan Rogers a bouclé un effort au large du poteau.

Leur meilleur moment est venu profondément dans le temps ajouté, mais est tombé au mauvais homme alors que le défenseur Regan Poole s’est effondré lorsque le ballon lui est arrivé en excellente position au deuxième poteau.

.

Blackpool est de retour dans le championnat après une absence de six ans