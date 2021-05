Le but d’Alisson a été salué comme “ la bonne tête de l’avant-centre ” alors que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, compare “ une technique insensée ” à la star de Chelsea, Olivier Giroud

L’étonnante tête d’Alisson à la dernière minute pour donner à Liverpool une victoire cruciale dimanche était aussi bonne que n’importe quelle marque d’un avant-centre, selon Ally McCoist.

La légende des Rangers McCoist en sait une ou deux choses sur le point de marquer après avoir marqué 424 fois au cours d’une brillante carrière pour le club et le pays.

Alisson était le héros improbable de Liverpool alors qu’il gardait leurs espoirs en Ligue des champions vivants

L’ancien attaquant écossais et hôte de talkSPORT a été impressionné par la technique du gardien brésilien pour le but.

L’effort était important pour les Reds aussi, il a maintenu leurs espoirs d’atteindre le top quatre en battant West Brom 2-1.

S’exprimant sur talkSPORT Breakfast, McCoist a déclaré: «Klopp a dit une technique insensée, c’est à peu près vrai. Il était légèrement derrière lui et je pense que Klopp appelle à 100% cela une technique insensée, mais je ne pense pas qu’il lui ait vraiment rendu justice.

«Il a dit qu’il avait été jeté un coup d’œil, et c’était le cas dans une certaine mesure, mais il a également été jeté avec puissance dans le coin le plus éloigné.

Alisson a été le premier gardien de but à marquer dans l’histoire de Liverpool

«C’était vraiment une tête d’avant-centre, et je veux dire une tête à l’ancienne, comme quelqu’un qui passe au-dessus d’un défenseur et le dirige vers le but.

«C’était un objectif formidable, c’était vraiment le cas.»

Alisson est le premier gardien de but à marquer de l’histoire de Liverpool et c’était si vital pour le club alors qu’il se situait à un point des quatre premiers avec deux matchs à jouer.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a parlé avec éloge du Brésilien après le match et l’a qualifié de “ but de classe mondiale ”.

GETTY

Jurgen Klopp a salué son gardien après avoir marqué un but aussi important pour le club

Klopp a déclaré: «Si Olivier Giroud marque, tout le monde dit que c’est un but de classe mondiale. Avec Alisson qui le fait, nous devons dire la même chose.

«Nous avons créé des occasions et il fallait que ça arrive dans la dernière seconde. Quel but, quel mondain et quel but incroyable, la technique était insensée.

«Ça n’aurait pas pu être un meilleur moment, c’est juste parfait pour aujourd’hui. S’il ne le fait plus jamais, je vais bien – c’est un moment parfait.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de moments cette saison, nous ne devrions donc pas le prendre pour acquis. Ma partie de l’objectif est que je n’ai pas crié pour rester en arrière.

«Il est allé là-bas et quel but, c’est incroyable que nous l’ayons déjà vu 10 fois de retour dans le vestiaire.

Alisson a dédié le but à son père, décédé au Brésil en février

«C’est une personne merveilleuse, drôle, intelligente, réfléchie et intense dans les moments. C’est juste un gars formidable. Cela n’aurait pas pu être pour une meilleure personne après ce qu’il a vécu.

Alisson a dédié son but à son père, Jose Agostinho Becker, qui s’est noyé près de chez lui au Brésil en février.

«Je suis trop émotif», a déclaré Alisson à Sky Sports. «Ce dernier mois pour tout ce qui s’est passé avec moi, avec ma famille, mais le football est ma vie, les lieux, tout ce dont je me souviens en tant qu’être humain.

«Avec mon père, j’espère qu’il était là pour le voir, mais je suis sûr qu’il voyait, avec Dieu à ses côtés, en train de célébrer.