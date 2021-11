Le but de Cristiano Ronaldo a épargné à la star de Man Utd d’être accroché, selon Paul Scholes

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois contre l’Atalanta (Photo: Marco Bertorello/.)

Paul Pogba devait remercier Cristiano Ronaldo de ne pas avoir été remplacé à la mi-temps lors de la défaite de Manchester United face à l’Atalanta ce soir.

C’est le verdict de la légende de United, Paul Scholes.

Les Red Devils ont fait match nul 2-2 lors de leur déplacement à l’Atalanta en Ligue des champions pour remettre la pression sur Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba a été titularisé au milieu de terrain de United ce soir, mais n’a pas réussi à livrer une performance digne de conserver sa place pour le derby de Manchester dimanche.

Le Français a donné le ballon à plusieurs reprises au cours des 45 premières minutes alors que Josip Illicic ouvrait le score après seulement 11 minutes grâce à un hurleur de David de Gea.

Ronaldo les a ramenés à niveau sur le coup de la mi-temps pour donner de l’espoir à son équipe et Scholes estime que Pogba a gagné du temps supplémentaire sur le terrain.

« Probablement pas génial à nouveau. Un peu bâclé parfois, je pense, vous verrez à partir de leur but », a déclaré Scholes sur BT Sport à la mi-temps.

‘Je pense [Eric] Bailly se fait prendre, évidemment le gardien pourrait faire beaucoup mieux.

Paul Pogba a vécu une nuit frustrante en Italie (Photo : Giuseppe Cottini/.)

«Il y a eu beaucoup d’erreurs dans cette mi-temps. Je ne pense pas que Paul Pogba sera particulièrement captivé par sa performance.

‘[He’s] donné le ballon vraiment beaucoup. Ce but lui a probablement permis de survivre à la seconde mi-temps.

L’ancien international anglais Eni Aluko était également d’accord, commentant: « Je suis d’accord avec Paul, cela a été bâclé.

‘Ce but [Ronaldo’s] est une indication de ce que Manchester United peut faire, mais cela a été bâclé, en particulier Pogba.

« Il a donné une autre chance qui aurait également pu conduire à un but. »

Duvan Zupata a redonné l’avantage à l’Atalanta peu après la pause avant que Pogba ne soit éliminé par Solskjaer à la 68e minute alors que le Norvégien cherchait un moyen de revenir dans le match.

Cela semblait être trop petit, trop tard pour United, mais Ronaldo a surgi avec une sublime volée pour égaliser pour son équipe dans le temps additionnel.



