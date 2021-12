Le but de Danny Welbeck rapporte un point à Brighton contre Chelsea

Chelsea et Brighton & Hove Albion avaient tous deux pour objectif de terminer leur année en beauté à Stamford Bridge. Chelsea, maintenant pour la plupart reconstitué à la suite de blessures et de problèmes de COVID, a commencé fort, mais un but tardif de Danny Welbeck a ramené l’équipe de Thomas Tuchel qui se tordra les mains sur le statut de Reece James et Andreas Christensen.

Le but de Danny Welbeck voit les points de chute de Chelsea

Points perdus

Chelsea a bien joué pour la plupart. Romelu Lukaku était une menace dans la partie offensive, obtenant même un but pour continuer sa bonne forme, et dans l’ensemble, Chelsea se créait des occasions à volonté. Comme c’est trop souvent le cas, ils n’ont pas réussi à faire compter ces occasions et n’ont marqué qu’un seul but dans le match.

Avec une avance d’un but, vous ne pouvez jamais compter sur la possibilité d’un retour et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque Brighton a marqué à la 91e minute du match après s’être créé un certain nombre d’occasions en seconde période. Les fans de Chelsea y verront sans aucun doute deux points perdus plutôt qu’un point gagné.

Les blessures prennent le dessus sur la défense

Avec Ben Chilwell et Thiago Silva déjà sur la touche, la dernière chose dont Chelsea avait besoin était de nouvelles victimes dans sa ligne de fond. La première moitié du match a vu Reece James et Andreas Christensen se blesser, James se faisant immédiatement expulser tandis que Christensen a atteint la mi-temps avant d’être remplacé.

Les changements défensifs ont eu un impact clair sur le jeu de Chelsea alors que le vétéran chevronné Christensen a été remplacé par le jeune Treboh Chalobah. Marcos Alonso a été engagé pour Reece James, un changement pas si idéal contre une équipe se vantant de Tariq Lamptey. Nous avons loué la profondeur de Chelsea comme un changeur de jeu potentiel dans le passé, mais même cela sera testé si James ou Christensen est absent pour de longues périodes.

Où en sont les choses

Avec ce match nul, Brighton & Hove Albion remontent à la dixième place avec 24 points. Une bonne course pourrait facilement les voir défier pour une place européenne. Chelsea, tout comme leurs homologues féminines, semble avoir perdu trop de vitesse dans la course au titre car ils se situent désormais à huit points d’une équipe de Manchester City qui semble absolument imparable.

