Le but de Declan Rice déclenche des affrontements entre les fans de West Ham et du Rapid Vienna, Hammers remporte le choc de la Ligue Europa

La police a été appelée pour séparer les fans de West Ham et du Rapid Vienna après que le match d’ouverture de Declan Rice en Europa League a déclenché une réaction de colère à l’extérieur.

West Ham a remporté une victoire facile 2-0 avec des buts de Rice et Said Benrahma de chaque côté d’une alerte au penalty.

La police et les stewards ont dû empêcher les supporters d’aller trop loin

Rice ne pouvait que célébrer momentanément avant de remarquer le chaos dans le coin

Cependant, la plupart des drames du match sont venus du terrain avec des scènes inconfortables se développant à l’extérieur après que Rice ait ouvert le score.

Rice avait l’air ravi d’un but rare du milieu de terrain défensif, mais ses célébrations ont été gâchées par des scènes laides au drapeau du coin le plus proche avec un groupe de policiers et de stewards essayant d’empêcher tout chaos.

Un petit nombre de fans du Rapid semblaient avoir franchi la barrière du stade de Londres, seulement pour être contenus par des officiels, tandis que des objets étaient lancés des deux côtés.

Les choses ont semblé se calmer relativement rapidement, mais les supporters du Rapid ont continué à intervenir dans le match, lançant des objets sur Aaron Cresswell alors qu’il faisait la queue pour prendre un corner.

C’est un brillant objectif d’équipe de West Ham ! ?? Declan Rice marque à nouveau en Europa League, mais tout est dans le contrôle et la passe de Michail Antonio… 🤤 De belles choses! #UEL pic.twitter.com/vY1Mgj4z8c – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 30 septembre 2021

Les fans des Hammers semblaient terminer à l’extérieur après le but

La patience et la confiance précoces de West Ham ont porté leurs fruits lorsqu’Andriy Yarmolenko a repéré Michail Antonio avec une passe parfaitement réussie.

Le contrôle et la passe d’Antonio étaient tout aussi bien exécutés, laissant Rice avec un tap-in facile.

Rapid a commencé la seconde mi-temps de manière plus confiante et a semblé avoir reçu un regain de confiance lorsque David Moyes a effectué un triple remplacement à la 62e minute.

L’équipe autrichienne a grandi dans le match et semblait avoir gagné un penalty lorsque Marco Grull est tombé à la suite d’un défi dans la surface de Ben Johnson.

Un coup d’œil au moniteur montra que Grull avait décidé de frapper le pont.

L’arbitre Tobias Stieler a pointé l’endroit avec confiance, mais a été appelé sur son moniteur VAR avec des rediffusions montrant les contacts les plus faibles, et la décision a été annulée.

West Ham s’est stabilisé après la peur et aurait dû rapidement mettre le jeu au lit lorsque les remplaçants Pablo Fornals et Jarrod Bowen se sont associés.

Fornals a trouvé l’attaquant avec une passe parfaite, laissant Bowen en tête-à-tête avec le gardien de but.

Cependant, le gardien Paul Gartler a réussi à perturber Bowen, qui a porté le ballon avant d’envoyer un tir haut et large en déséquilibre.

Bowen s’est donné une seconde chance mais a été bien déséquilibré car il a raté la cible

West Ham semblait avoir éliminé toute menace de leur opposition autrichienne, mais une avance d’un but était toujours en jeu jusqu’à ce que Said Benrahma ait son mot à dire dans les arrêts de jeu.

Une passe de Bowen semblait se diriger vers Fornals, mais Benrahma l’a volée avant de rentrer dans la surface et de s’enrouler intelligemment.

La victoire laisse West Ham à trois points d’avance en tête du groupe H, et en bonne voie pour poursuivre la révolution de David Moyes dans les huitièmes de finale européens.

Benrahma a poursuivi son bon début de saison avec un autre but

