Le but de Fekir contre Levante, le meilleur de la Liga 2020-2021

in

14/06/2021 à 20:14 CEST

.

Le but de l’international français du Betis Nabil Fekir Levante lors de la vingt-huitième journée à Benito Villamarín a été élu meilleur du championnat de la ligue 2020-2021 lors du vote pour le “Golazo Santander” de cet exercice de championnat, a rapporté LaLiga ce lundi.

Le but du Français, deuxième de la victoire de Verdiblanca par 2-0, a dépassé lors du vote en Liga celui des Portugais de l’Atlético de Madrid Joao Félix à Cadix le neuvième jour, à l’Argentin de Barcelone Lionel Messi Huesca dans le vingt-septième et celui du Français du Real Madrid Karim Benzema à Barcelone dans le trentième.

Fekir a attrapé le ballon au centre du terrain dans le but primé et après avoir esquivé tous ses rivaux, il a battu le gardien de but de Levante Aitor.

27 ans, Nabil Fekir a été l’une des pièces maîtresses du Chilien Manuel Pellegrini dans le classement du Betis pour la Ligue Europa et, sauf offre financière irréfutable, il a déjà été déclaré pierre angulaire du projet Verdiblanco pour la saison prochaine par le directeur sportif de Verdiblanco, Antonio Cordón.

Fekir a arrangé 2 950 minutes en 38 matchs dans laquelle il a joué dans la saison qui vient de s’achever, dans laquelle Il a marqué cinq buts et donné autant de passes décisives.