Le but de Jésus aide la star de Man City à gagner la bataille contre l’homme de Chelsea

Gabriel Jesus a marqué le seul but du match alors que Manchester City a fait une déclaration de titre en Premier League avec une victoire 1-0 sur ses rivaux Chelsea.

City a dominé une première mi-temps méfiante, mais n’a pas créé trop d’occasions. Pour le blues‘, ils sont restés défensivement stoïques mais n’ont pas pu impliquer Romelu Lukaku.

Après la pause, le premier but de Jésus a vu le jeu exploser. Jack Grealish, qui avait auparavant perdu quelques batailles avec Cesar Azpilicueta, a pu exercer son influence sur le match.

Chelsea a eu de nombreuses occasions d’égaliser. Cependant, Pep GuardiolaLes hommes de la Ligue ont tenu bon pour une victoire cruciale contre leurs rivaux pour le titre de Premier League.

Chelsea

Edouard Mendy : N’a pas eu à faire un arrêt en première mi-temps, mais il a parfaitement géré trois corners de City. N’a rien pu faire pour sauver le premier match dévié, mais il a fait un arrêt crucial sur une pause de City et a sauvé un tir de Grealish en seconde période. 6/10.

César Azpilicueta : Défensivement solide contre Jack Grealish et Joao Cancelo au début, avant de passer à l’arrière droit après le départ de Reece James. Il a perdu quelques batailles contre Grealish pendant un certain temps, mais a récupéré tard en première mi-temps. 5.

Andreas Christensen : A apporté d’importantes contributions défensives en première mi-temps, y compris une double tête à l’extérieur en succession rapide. 5.

Antonio Rudiger : A bien fonctionné à droite de l’attaque de City pour le 45 d’ouverture, traitant beaucoup avec Gabriel Jesus. 6.

Reece James : A bien joué dans ses combats contre son collègue anglais Grealish avant de se blesser au pied. 6.

N’Golo Kanté : A eu du mal à affecter beaucoup le jeu en première mi-temps, à moins d’un bon tacle après que Chelsea ait perdu le ballon. Est venu pour mettre Havertz dans le match. 5.

Jorginho : Quelques belles passes au milieu de terrain, mais ont joué un rôle crucial dans la surface pour priver Man City de deux occasions de tir rapide. A fait de son mieux pour défendre Jésus pour le premier match, mais le tir l’a dévié. 5.

Mateo Kovacic : A joué de bonnes passes, mais a été surpris en train de faire la sieste avec le ballon à l’occasion. Presque marqué après 70 minutes, mais son tir a été bloqué. 5.

Marcos Alonso : Très impressionnant en première mi-temps, pas seulement défensivement. Sa passe a offert à Timo Werner l’une des rares occasions de Chelsea en première mi-temps. En seconde période, il a tenté d’attaquer davantage mais n’a pas pu s’empêcher d’égaliser. 5.

Romelu Lukaku : Jamais eu un reniflement dans les 45 premiers, mais en toute honnêteté, il avait rarement touché le ballon au milieu de Chelsea assis profondément et de Man City dominant le ballon. A eu un but refusé pour hors-jeu. 4.

Timo Werner : Un pressing vif a fait travailler les défenseurs de Man City. Il a presque mis en place Lukaku et a bloqué un tir en première mi-temps. S’est montré prometteur avec une course au début de la deuxième mi-temps, mais s’est précipité pour permettre le tir initial pour le but. 6.

Suppléants :

Thiago Silva (pour James, 29 ans) : Il a laissé Rudiger et Christensen bien défendre pendant qu’il s’installait dans le match, mais a fait un dégagement de la tête. Arrêté Cancelo et De Bruyne au début de la seconde mi-temps, avant de bloquer un tir de Jesus sur la ligne. 6.

Kai Havertz (pour Kanté, 61 ans) : Hors-jeu lors de la préparation de Lukaku pour son but refusé, avant qu’il ne fasse une faute sur Walker. 5.

Ruben Loftus-Cheek (pour Jorginho, 76 ans): Il n’est pas vraiment entré dans le jeu autant qu’il aurait pu. 5.

Ville d’homme

Ederson : À peine présenté en première mi-temps, à part une passe calme de marque sous une sérieuse pression de Werner. En seconde période, il est sorti vite et bien pour battre Werner au ballon, avant de dominer tout le monde pour récupérer le ballon. 8.

Kyle Walker : A fait le haut et le bas du terrain en première mi-temps, bloquant un Werner tiré avant de jouer une passe du œil de l’aiguille à Kevin de Buyne. A fait de même en seconde mi-temps, accélérant pour arrêter une passe en profondeur à Werner avant de dégager devant un Kai Havertz entrant. 8.

Ruben Dias : N’avait pas beaucoup de défense à faire en première mi-temps, mais était calme avec le ballon lorsque cela était nécessaire. Intensifié après la pause pour bloquer le tir de Kovacic. 8.

Aymeric Laporte : Comme Dias, il était calme en première mi-temps mais a fait son travail. A touché Lukaku en seconde période, mais n’a pas payé le prix avec le coup franc d’Alonso – et a failli marquer sur le coup franc de De Bruyne. 7.

Joao Cancelo : Le joueur le plus animé de City dans son dos quatre dès le début. Il a arrêté le tir de Werner après avoir gardé sa course en jeu, avant de jouer de belles passes vers l’avant. J’ai obtenu la passe décisive pour l’ouverture du score de Jesus, grâce à son tir pétillant. A remporté le prix de l’homme du match de BT Sport. 9

Kévin de Bruyne : Bien que City domine le ballon, De Bruyne n’en a pas fait grand-chose avant la pause. Il avait deux tirs bloqués et larges, respectivement. En seconde période, son coup franc taquin a mis Laporte en difficulté. Il retrouve toujours sa forme physique de match. 7.

Rodri : Le pivot de City a maintenu l’élan pressant dans le 45 d’ouverture et il a réussi un tir de loin. En seconde période, il a attaqué City à plusieurs reprises. 8.

Phil Foden : A livré trois coins de la ville – tous en vain – mais sa croix élevée à Gabriel Jesus était agréable. 6.

Gabriel Jésus : A eu du mal à obtenir des centres devant Rudiger, Kovacic et Jorginho dès le début. Cependant, il a eu deux occasions juste avant la pause, flambant un tir au-dessus. A bien pris le premier but, filant et trouvant un demi-mètre pour tirer. 9.

Bernardo Silva : Quelques belles touches et se sont avérés essentiels dans son rôle plus central cette saison. A joué son rôle dans plusieurs attaques de City au cours des 45 secondes suivantes et a contrôlé le tempo du match en remportant une faute d’Alonso. 8.

Jack Grealish : A lutté dans ses premières batailles avec Azpilicueta et James. Cependant, il a trouvé plus de joie une fois que James est parti, trouvant de l’espace pour choisir De Bruyne à deux reprises. A bien commencé la seconde mi-temps avec deux tirs du gauche juste à côté et s’est avéré une menace jusqu’au coup de sifflet final. 9.

Suppléants :

Riyad Mahrez (pour, De Bruyne, 81) : A joué son rôle dans certaines attaques finales de City alors qu’ils tenaient à remporter la victoire. 5.

Fernandinho (à la place de Foden, 87) : Je suis resté coincé dans les dernières minutes pour aider City à franchir la ligne. 5.

Raheem Sterling (pour Grealish, 87): Pas assez de temps pour avoir un impact sur le jeu, City défendant son avance. 5.