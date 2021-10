Le but de Kulusevski ? Cristiano lui a montré ce coup de tête « 

21/10/2021 à 18:03 CEST

Dejan Koulusevski Il est devenu le héros de la Juventus hier lors de la journée européenne au cours de laquelle les Italiens ont rendu visite aux Russes du Zenit au stade Krestovski. Les Italiens devaient gagner le match, toujours difficile en Russie, pour maintenir la direction solo de leur groupe H, et malgré le fait que les transalpinos n’aient réussi à ouvrir le balisage que pratiquement à la fin de la rencontre.

En ce sens, l’entrée de la Suède Koulusevski c’était providentiel, à tel point que c’était le seul but de la Juventus. Un peu ça par contre n’est pas arrivé avant la 86e minute et que le Suédois a converti après une magnifique tête. Précisément sur le but et l’en-tête de Laisser on a demandé à son coéquipier Matthijs De Ligt à la fin de la réunion. Le Néerlandais a commenté ceci : « Nous travaillons beaucoup avec Laisser les tirs à la tête, mais il a aussi appris de Cristiano Ronaldo« .

Tel était le caprice du destin que c’était aussi précisément un en-tête de Cristiano Ronaldo ce qui signifiait la victoire de Manchester United contre l’Atalanta, dans un match dans lequel les Anglais se sont ralliés d’un 0-2 contre pour se classer premier à eux seuls, comme la Juventus, dans leur groupe respectif.