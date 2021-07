Le but de la rémunération des PDG, la mode évolue – WWD

Il y a du sens dans l’air dans la mode, mais le nouveau dévouement de l’industrie aux réformes environnementales, sociales et de gouvernance commence à peine à s’infiltrer dans le portefeuille du directeur général.

Les entreprises de l’ensemble du secteur promeuvent fortement leurs efforts pour regarder au-delà des actionnaires, car elles ont une vision plus large de leurs responsabilités en tant qu’entreprise citoyenne. Pourtant, lorsque vient le temps de mettre en place les salaires des PDG, la majeure partie de l’argent provient généralement d’attributions d’actions et d’options liées à des objectifs financiers à plus long terme qui garderaient Wall Street heureux sur une période de trois à cinq ans.

Cela commence à changer.

Les chiffres sont encore faibles, les entreprises qui associent l’objectif de paiement à seulement 10 à 15 % du bonus généralement de plusieurs millions de dollars d’un PDG. Mais les experts en rémunération ont déclaré que le changement se produisait relativement rapidement – ​​par rapport à l’évolution des tendances salariales – et n’est que l’un des signes extérieurs des discussions intenses au sein du conseil d’administration aidant à remodeler les entreprises américaines.

“Nous constatons une bonne évolution de l’inclusion de mesures ESG dans les plans d’incitation”, a déclaré Jannice Koors, directrice générale principale et présidente de la région Ouest du cabinet de conseil en rémunération des dirigeants Pearl Meyer. « Ce n’est toujours pas une pratique majoritaire, mais c’est certainement une pratique minoritaire significative.

Quarante et un pour cent des entreprises du S&P 500 ont inclus une sorte d’objectif environnemental, social ou de gouvernance dans la rémunération des cadres supérieurs l’année dernière, a déclaré Koors. C’est en hausse de 35 pour cent un an plus tôt. Sur la scène plus large, il y a plus de travail à faire car elle a déclaré que seulement 22% des entreprises Russell 3000 ont intégré des objectifs ESG dans la rémunération.

“Je m’attendrais à ce que ces deux chiffres continuent d’augmenter”, a déclaré Koors. « Le fait que les entreprises en parlent et que la conversation ait été élevée au niveau du conseil d’administration est une première étape nécessaire.

« Vous devez en quelque sorte reconnaître le mérite des entreprises pour le bon essai à l’université [on pay so far]”, a déclaré Koors. « À un moment donné, nous irons assez loin dans cette voie et il y aura suffisamment d’exemples et le marché déterminera que les entreprises auront eu suffisamment de temps pour déterminer quelles mesures sont importantes pour leurs activités. »

Cela place toujours la rémunération des dirigeants sous l’emprise des actionnaires, avec la torsion que les investisseurs se soucient plus que jamais des questions ESG, injectant des milliards de dollars dans des véhicules d’investissement consacrés à la région.

“Soyons vraiment honnêtes – toutes les parties prenantes ne sont pas créées égales et les actionnaires vont toujours obtenir les premiers dibs”, a déclaré Koors. « En tant qu’équipe de direction, vous n’obtiendrez pas beaucoup de sympathie ou beaucoup de marge de manœuvre si vous faites toutes ces bonnes affaires citoyennes mais que vous n’obtenez pas de rendement. »

Les forfaits de rémunération de mégamillions de dollars pour les grands patrons d’entreprise suscitent toujours un mélange d’indignation, de perplexité et d’inquiétude face à la division croissante des classes.

C’est en partie parce que la rémunération au sommet est bonne – très bonne.

Une enquête WWD auprès des plus grandes entreprises de mode et de vente au détail a révélé que 14 dirigeants ont enregistré une rémunération totale de plus de 10 millions de dollars l’année dernière – au milieu d’une pandémie qui a vu des millions de personnes perdre leur emploi ou être licenciés temporairement – ​​y compris des stock-options et des récompenses qui dépendent des performances de l’entreprise et n’ont qu’une valeur théorique jusqu’à leur encaissement.

Deux dirigeants ont obtenu des salaires supérieurs à 20 millions de dollars – Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart Inc., à 22,6 millions de dollars, et Sonia Syngal, PDG de Gap Inc., à 21,9 millions de dollars, au cours de sa première année dans le bureau du coin.

Mais le but commence à se glisser dans la rémunération.

Chez Macy’s Inc., 70 % de la rémunération incitative des cadres supérieurs est liée aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et ventes, tandis que le solde est réparti entre la marge brute en dollars, le score du promoteur omninet et un indice culturel, y compris l’engagement des collègues et la diversité.

VF Corp. tient également compte de l’inclusion et de la diversité dans sa rémunération incitative.

D’autres vont dans cette direction.

Chez Lululemon Athletica Inc., les primes incitatives en espèces basées sur le rendement l’an dernier étaient liées au bénéfice d’exploitation et au revenu net. Mais la société a déclaré: “Pour l’exercice 2022, nous envisageons d’ajouter un élément environnemental, social, de gouvernance ou ESG à notre plan de bonus étant donné l’importance de cela pour Lululemon.”

Le monde de l’entreprise est au cœur d’une transformation culturelle majeure qui, bien qu’hésitante, avance.

Et à mesure que les entreprises s’orientent vers un objectif plus élevé, elles examinent de plus près l’intérieur, nomment des responsables de la diversité, génèrent des rapports de développement durable, s’engagent avec les militants et font le point. Il s’agit de la collecte de données – une transition qui reflète le remake basé sur l’IA et les données du reste des opérations, du merchandising à la logistique.

Matt Vnuk, partenaire de Compensation Advisory Partners, a déclaré : « Les entreprises cherchent d’abord à savoir où en sont-elles maintenant ? Comment ressentons-nous cela? Et où voulons-nous être sur quelle période de temps ? »

Et ensuite, ils doivent examiner le problème aux États-Unis et/ou dans le monde et résoudre les complications.

Bien que le fait de se tailler une petite partie d’un bonus qui fait lui-même partie d’un package salarial de plusieurs millions de dollars puisse sembler n’être qu’un léger signe de tête, Vnuk a fait valoir qu’il suffisait de faire bouger l’aiguille.

“Je pense qu’ils évoluent assez rapidement”, a-t-il déclaré à propos des entreprises en général. « Avoir une métrique créera immédiatement plus de discussions sur ces sujets entre le PDG et le conseil d’administration. C’est le conseil d’administration, le PDG d’accord [that] le succès ne se limite pas à deux ou trois mesures financières et cela est largement reconnu.

Cette reconnaissance est essentielle, mais ce n’est toujours qu’un point de départ ou la continuation d’une conversation qui dure depuis un certain temps.

“Ces types de mesures non financières, ils ont été jetés pour discussion – ils ont juste une plus grande portion à la table maintenant”, a déclaré Amit Batish, directeur du contenu et des communications chez le cabinet de conseil Equilar. « Cela tient en grande partie au fait qu’il y a la pression des actionnaires. »

En particulier, Batish a déclaré que la pandémie avait poussé les entreprises à se concentrer sur leurs employés.

Les pressions sociales se sont également renforcées, avec la revitalisation du mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd aux mains de la police, un accent croissant sur la communauté LGBTQ, l’environnement et plus encore.

C’est un monde de changement que les entreprises doivent suivre et la rémunération du PDG n’est qu’un levier de premier plan pour inciter les entreprises à avancer.

“C’est encore très tôt à ce stade”, a déclaré Batish. « Il est difficile de dire quelles sont les premières tendances, quelles sont les bonnes pratiques. Les entreprises en discutent, mais si elles suivent et mesurent avec précision les dirigeants sur ces mesures, cela reste en suspens. Mais les investisseurs et les parties prenantes commencent à y prêter une plus grande attention. Décidément, il y a un vrai changement à venir.

