Le but de la star de Manchester United, Luke Shaw, déclenche des scènes folles au BOXPARK Croydon alors que les fans anglais célèbrent le superbe match d’ouverture de l’Euro 2020

Peux-tu le croire? L’Angleterre est en tête de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie grâce à la star de Manchester Untied, Luke Shaw !

C’était le départ parfait pour l’équipe de Gareth Southgate qui a rapidement contré les Italiens à Wembley et a pris l’avantage après seulement une minute et 57 secondes.

Shaw a marqué le premier but de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie et quelle frappe c’était aussi

C’est le but final le plus rapide de l’histoire du Championnat d’Europe et cela pourrait bien aider le football à rentrer à la maison.

Shaw a commencé l’attaque sur le côté gauche de la défense et après avoir remonté le terrain, a trouvé le capitaine Harry Kane.

L’as de Tottenham a rapidement basculé le jeu sur le flanc droit où Kieran Trippier maraudait vers l’avant.

Il avait la possibilité de passer au chevauchement de Kyle Walker, mais à la place, il a effectué un dernier centre dans la surface.

Les joueurs anglais ont célébré sauvagement à Wembley mais pas aussi fort que ce lot dans le sud de Londres

Il a dépassé tout le monde au centre, mais Shaw conduisait au poteau arrière et a délicieusement ramené le ballon à la maison avec un doux mouvement de sa botte gauche, le ballon embrassant le poteau en entrant.

Et les supporters du BOXPARK à Croydon, dans le sud de Londres, se sont déchaînés à propos du but.

Des bières dans l’air, des corps qui volent, des câlins, des acclamations et bien plus encore.

C’est une scène qui aura été reproduite à travers le pays dans les salons, les pubs, les clubs, les jardins et les lieux de travail.

Les scènes à travers l’Angleterre étaient incroyables après le but de Shaw

Pas étonnant que tout le monde l’appelle maintenant « Shawberto Carlos » !

Viens en Angleterre! Le maintenir!

