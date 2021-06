Le but de l’Espagne contre la Croatie vivra dans l’infamie

L’Espagne dominait les premières minutes de son match contre la Croatie en huitièmes de finale de l’Euro 2020, mais n’a toujours pas réussi à marquer un but. L’Espagne a mis plusieurs tirs au but dans les 20 premières minutes, mais a raté quelques occasions en or pour prendre rapidement l’avantage. Au lieu de cela, c’est la Croatie qui a marqué le premier but du match à cause d’une erreur époustouflante de l’Espagne.

La défense espagnole a tenté de retourner une passe au gardien Unai Simon sur ce qui aurait dû être un jeu de routine. Simon a tenté d’arrêter le ballon avec son pied, mais il l’a mal jugé et l’a laissé filer pour un but. C’est une erreur remarquable pour le plus haut niveau du jeu avec le monde entier qui regarde.

Voici la vidéo du propre but de l’Espagne :

L’Espagne accordant un but contre son camp après avoir échoué à convertir autant d’occasions de but elle-même était si cruel. Heureusement pour l’Espagne, ils répondraient par l’égalisation à la 37e minute.

Pablo Sarabia a marqué l’égalisation sur un rebond pour égaliser le match. C’est le deuxième but de Sarabia lors des quatre premiers matches du tournoi.

Personne n’était plus heureux de voir le but de Sarabia que Simon. Quelle que soit l’issue de ce match, le propre but de Simon semble vivre dans l’infamie.

L’Espagne allait gagner un match sauvage 5-3. Malgré toutes les inquiétudes concernant la capacité de finition de l’Espagne en attaque, l’équipe a maintenant marqué cinq buts lors de matchs consécutifs. L’erreur de Simon est beaucoup plus facile à digérer dans une victoire.