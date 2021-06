Le but de Messi n’a pas suffi à l’Argentine pour gagner

15/06/2021

Le à 01:32 CEST

Le coup franc de Leo Messi n’a pas suffi et l’Argentine a remporté deux points d’or lors des débuts de la Copa América. Ils ont fait match nul 1-1 avec le Chili, dans un match à deux. Il a dominé à plaisir en première mi-temps, où il a généré à la peine et a souffert, après la pause, lorsque La Roja a égalisé avec Vargas profitant d’un reste d’un penalty manqué par Arturo Vidal.

ARG

CHI

Argentine

Emiliano Martínez; Montiel (Molina, 85′), Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes (Di Maria, 67′), Lo Celso (Palacios, 67′) ; Leo Messi, Lautaro Martínez (Kun Agüero, 80′) et Nicolás González (Correa, 80′).

le Chili

Claudio Bravo ; Isla, Mena, Gary Medel (Roco, 83′), Maripán; Pouce, Arturo Vidal (Alarcón, 83 ‘), Aránguiz; Palacios (Bereton, 76′), Meneses (Galdames, 93′) et Eduardo Vargas (Pinares, 76’).

Arbitre

Wilmar Roldán (Colombie). TA Tagliafico (29′), Lautaro Martinez (61′) / Isla (24′), Pulgar (31′), Arturo Vidal (35′) ..

Buts

1-0, Léo Messi (32′) ; 1-1, Vargas (56′).

Incidents

Match joué à huis clos en raison des effets de la pandémie de Covid-19, au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro.

L’Argentine a de la poudre à canon. Et rien qu’en calibrant le guidon, cela aurait pu ouvrir un trou dans le démarreur du classique. En dix minutes, entre la 7e et la 17e, il a généré jusqu’à cinq occasions très nettes. Ni Lautaro Martinez, ni Nico Gonzalez, très bien fourni par Le Celso, ils n’ont pas atteint l’achèvement.

L’Albiceleste mâchait les jeux, mais chaque fois qu’il atteignait les trois quarts, c’était un danger certain. Le Chili a concédé et l’Argentine a pardonné, jusqu’à sa comparution. L’habituel. Le meilleur de tous les temps. Et il a cassé le jeu avec un peu de crack, qui porte sa signature indubitable. Une faute frontale, engendrée par une entrée de Éric Pouce sur Le Celso, a fini par se transformer en un grand but par Léo Messi. Son ancien collègue au Barça, Claudio Bravo, est venu toucher le ballon mais n’a rien pu faire avant le lancement majestueux de La puce. Autant que le gardien sait au millimètre près Leo, l’intimité ne sert pas à arrêter un génie. C’était la 32e minute.

Messi a arrêté de jouer, mais il a semblé faire la différence, c’est le rôle qu’il doit jouer dans une jeune équipe, avec de l’élan et des progrès.. Les de Scaloni ils l’avaient cherché avec détermination et impudence. La seule chose à reprocher était la parcimonie dans la zone de création, peut-être pour éviter des pertes fatales face à La Roja qui joue toujours le couteau entre les dents.

Le 1-0 a ouvert un scénario beaucoup plus prolifique pour les intérêts argentins puisque ceux de Marín Lasarte devraient monter en grade pour se qualifier. Ils n’ont pas réussi. Ils se sont battus mais sans déranger Emiliano Martínez.

L’Argentine a pris du recul après la pause. Il avait tort, parce que le match était égal. La Roja a commencé à y croire. Emiliano Martinez il l’a sorti de Pouce et au rebond, Tagliaphique chassé Arturo Vidal. Pénalité claire, approuvée par le VAR. L’ancien joueur du Barça a tiré le penalty maximum et le gardien argentin a dévié le tir, le ballon a touché la barre transversale et Edouard Vargas, très attentif, il chassait les restes. Avec une seule chance, La Roja a égalisé (1-1).

EL KUN ET MESSI, ENSEMBLE

Le classique a été mis sur un visage classique. Beaucoup de tension, des billets en retard et un aller-retour difficile. L’Albiceleste perd le contrôle. Et maintenant c’était à son tour de ramer à nouveau. J’avais une demi-heure. Scolani a donné accès à Palais déjà Dis Maria. . Et l’Argentine est montée. Le second n’est pas venu.

Cette Albiceleste de la portée, telle qu’elle a été baptisée dans son pays, joue sans corset, ni le poids des dettes historiques. Bien sûr, logiquement, il manque de maturité pour s’imposer dans des duels qui finissent par devenir des classiques sud-américains typiques, dans lesquels il n’y a pas assez de football. Oui Leo est à l’aise d’assumer le rôle de capitaine, de leader et de mentor.

Kun, pour sa part, a joué les dix dernières minutes plus sept au rabais, cherchant le rôle de révulsif lorsque l’Argentine lançait déterminé à gagner. Le duo Blaugrana Messi – Agüero, a fait ses débuts dans un épilogue d’un match angoissant, dans lequel l’Argentine est repartie avec la frustration d’avoir pu gagner.