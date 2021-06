Le but de Patrik Schick, le plus éloigné de l’histoire du Championnat d’Europe

14/06/2021 à 20h05 CEST

Alberto Teruel

Quatre jours à peine se sont écoulés depuis le début de l’Eurocup, mais Patrik Schick a déjà déposé sa candidature pour remporter le prix du meilleur but du championnat. L’attaquant du Bayer Leverkusen, protagoniste absolu d’Écosse-République tchèque avec son doublé, a transformé un rebond au milieu de terrain en le but le plus éloigné de l’histoire du Championnat d’Europe.

C’était la 52e minute du match lorsque Patrik Schick a récupéré un rebond au milieu de terrain. L’attaquant tchèque leva la tête et vit David Marshall, le gardien écossais, s’avancer. Sans y réfléchir à deux fois, il a enchaîné un tir de 49 mètres qui s’est retrouvé à l’intérieur du but., faisant taire complètement Hampden Park.

Pour trouver le but le plus éloigné avant la frappe du pied de Schick, il faut remonter à l’Eurocup 1988, plus précisément au Danemark-Espagne, qui s’est terminé par un score de 2-3. À la 68e minute, Rafael Gordillo a exécuté un coup franc de 34 mètres devant lequel le gardien danois n’a rien pu faire. Les autres buts de l’équipe nationale ont été signés par Michel et Emilio Butragueño.