Le but de Raheem Sterling voit l’Angleterre battre la Croatie à l’Euro 2020 pour exorciser les démons de la Coupe du monde tandis que Kalvin Phillips impressionne et Jude Bellingham crée l’histoire

L’Angleterre a battu la Croatie 1-0 lors de son premier match du Groupe D avec le but de Raheem Sterling exorcisant leurs démons de la Coupe du monde 2018.

C’était une affaire serrée dans un Wembley ensoleillé, mais la star de Manchester City était l’homme du moment grâce à son vainqueur juste avant l’heure de jeu.

Sterling célèbre son vainqueur contre la Croatie avec un rugissement tout-puissant

Les hôtes ont ombragé la première période contre l’équipe contre laquelle ils ont perdu il y a trois ans en demi-finale en Russie.

Les Three Lions auraient pu avoir une avance rapide lorsque Phil Foden a frappé le montant avec un joli coup. Mais tout comme leur rencontre de 2018, l’Angleterre n’a pas pu faire valoir sa domination, permettant à ses adversaires de revenir dans le match.

Une deuxième période plus fougueuse a vu sortir des cartons jaunes, mais lorsque le moment est venu, Sterling est intervenu pour mettre fin à une occasion créée par l’impressionnant Kalvin Phillips

Et c’est cette frappe qui donne l’avantage à l’Angleterre de Gareth Southgate dans le groupe D avec la République tchèque et l’Ecosse à jouer.

Sterling a été envahi par ses coéquipiers après avoir marqué le vainqueur

Les applaudissements ont couvert une poignée de huées au début du match alors que les stars anglaises ont pris le genou, ce qui était une progression positive par rapport aux événements précédents mais toujours pas parfait.

Au début, l’Angleterre semblait prête à ralentir le jeu à chaque occasion, tandis que la Croatie, lorsque le ballon était avec Jordan Pickford, pressait.

Ce sont les Three Lions qui ont presque ouvert le score dans les six premières minutes alors que le prodige Foden s’est retrouvé avec un espace du côté droit de la surface de réparation.

Étant donné l’espace par son marqueur, il a fouetté un tir du pied gauche vers les buts et a vu sa frappe rebondir sur le montant, mais aucun coéquipier anglais n’était sur place pour terminer le rebond.

La frappe de Foden a presque ouvert le score avec un style époustouflant

L’Angleterre a continué à aller de l’avant et, après un corner forcé par Sterling, un ballon lâche a été rencontré par l’as de Leeds Phillips et sa frappe a été parée de justesse par Dominik Livakovic.

L’équipe de Southgate est restée dominante et alors que Mason Mount, Foden et Sterling ont vu beaucoup de ballon, la touche finale n’a tout simplement pas été fournie.

Une passe de Mount derrière pour Sterling a presque ouvert la porte, mais l’as de Man City a été éliminé avant qu’il ne puisse profiter de la belle passe.

John Stones et Tyrone Mings ont à peine vu le ballon lors des premiers échanges, mais lorsqu’il s’en est approché, ils ont tous deux fait des interventions opportunes.

« Yorkshire Pirlo » Phillips a fait forte impression sur le jeu avec son style tout en action

Ivan Perisic a décoché une volée bien au-dessus alors que la Croatie tentait de s’imposer dans le match, mais l’Angleterre est restée assez imperturbable face aux adversaires qui les ont battus en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Ils ont progressivement vu plus de balle et l’expert de talkSPORT et l’ancien international anglais Sol Campbell ont admis qu’il craignait qu’ils ne « sapent » la confiance des Trois Lions avec leur possession.

“Ce n’est pas tant ce qu’ils ont fait et plus ce que nous n’avons pas fait”, a ajouté le héros de l’Euro ’96 Stuart Pearce.

Modric a grandi dans le jeu mais n’a pas eu trop de temps par ses rivaux anglais

Foden a jonché le jeu de moments de style et d’ingéniosité, mais on ne le trouvait pas assez, soulevant les fesses des sièges avec une première touche scandaleuse pour faire une passe.

Après 43 minutes, le stade de Wembley a pris une profonde inspiration avec Kieran Trippier qui a donné un coup franc juste à l’extérieur de la surface.

Il est allé du côté opposé à sa frappe héroïque en 2018 et Perisic a pu diriger son effort vers la sécurité.

Trippier n’a pas pu répéter son coup franc de 2018 à Wembley

À peine trois minutes après le début de la deuxième période, Mateo Kovacic a écopé d’un carton jaune en perdant le contrôle du ballon et en affrontant son coéquipier de Chelsea, Mount.

L’Angleterre, cependant, a commencé timidement avec Trippier mettant Pickford en danger avec une tête qui a presque permis à Ante Rebic de voler.

Le capitaine Harry Kane, bien qu’il soit clairement l’un des meilleurs attaquants du monde, n’avait pas l’un de ses meilleurs matchs. Sa prise de décision l’a laissé tomber.

L’ancien coéquipier de Kane, Luka Modric, a donné à Pickford un petit test avec une frappe à distance, mais le gardien d’Everton l’a bien géré.

Kovacic a été averti pour s’être heurté à son coéquipier Mount

L’Angleterre, cependant, a finalement trouvé la touche finale qu’elle recherchait lorsque Phillips a dérivé largement vers la droite et, après avoir coupé à l’intérieur et évité un défi, il a trouvé un Sterling qui se précipitait.

L’attaquant de City s’est accroché à la passe et, malgré une fente désespérée de Sime Vrsaljko, il a pu se faufiler au-delà de Livakovic, envoyant Wembley sauvage. De la bière partout.

“Lorsque Sterling a couru derrière, il n’y avait aucun doute”, a ronronné un Pearce ravi alors qu’il assistait au 13e but international du joueur de 26 ans lors de ses 17 dernières apparitions.

Et c’était presque 2-0 quelques instants plus tard, mais Kane n’a pas pu frapper à la maison au deuxième poteau et est tombé douloureusement dedans.

Sterling s’envole ravi après son but contre la Croatie

La Croatie a eu ses moments alors qu’elle cherchait à revenir dans le match, avec une défense plus fragile étant éclaircie Pickford, le coupable Kyle Walker s’autorisant un sourire ironique.

Alors que Southgate effectuait des remplacements essentiels par une chaude après-midi, Jude Bellingham est entré dans l’histoire.

Le joueur de 17 ans est entré sur le terrain à la place du capitaine Kane, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition.

Il a également eu un impact immédiat, abandonnant au milieu de terrain pour préserver l’avance de l’Angleterre.

Pendant les guerres, il a également eu un méchant affrontement de têtes alors que les Trois Lions voyaient le match. Pickford a fait d’excellentes réclamations tardives tandis que la Croatie a avancé.

Beaucoup considéreront que le plus grand test de l’Angleterre a été réussi, mais la complaisance n’a pas sa place à l’Euro 2020 et les Trois Lions doivent être tout aussi féroces contre la République tchèque et l’Écosse.