Le but de Thierry Henry contre Man United était bon mais n’avait rien sur le but de la saison de Shaun Bartlett marqué il y a 20 ans … qui a également battu Paul Scholes et Steven Gerrard au premier prix

Shaun Bartlett a toujours la chair de poule en pensant à l’incroyable but qu’il a marqué pour Charlton il y a 20 ans ce jour-là.

La magnifique volée contre Leicester le 1er avril 2001 à The Valley a ensuite remporté le but de la saison en Premier League – battant une frappe plutôt spectaculaire de Thierry Henry.

.

Le but merveilleux de Bartlett contre Leicester il y a 20 ans a été voté encore mieux que l’effort sublime de Henry contre Man United

L’ancien international sud-africain a annoncé son arrivée dans le football anglais avec beaucoup de style cette saison-là.

Ses débuts à domicile l’ont vu marquer deux fois contre une équipe étoilée de Manchester United dans un match nul 3-3 passionnant ainsi qu’un vainqueur à Stamford Bridge.

Mais c’est son but contre Leicester qui fait toujours de lui le souvenir des fans de football anglais dans tout le pays deux décennies plus tard.

Décollant Gary Rowett, Bartlett s’est retrouvé juste à l’intérieur de la surface de réparation et a écrasé la passe de Graeme Stuart dans le coin inférieur devant un Simon Royce impuissant.

« Pour être honnête, cela me donne toujours la chair de poule », a déclaré Bartlett à talkSPORT.com à l’occasion de l’anniversaire de la grève cette semaine.

«Charlton, et certains sites Web, chaque année le 1er avril le tweetent et disent:« en ce jour d’avril 2001, cela s’est produit à The Valley contre Leicester ». Chaque fois que je le vois, cela me donne encore la chair de poule.

«Penser que c’est 20 ans, ça me dépasse. Je n’ai pas l’impression que c’était il y a 20 ans, ni 20 ans de plus.

«Pour moi, c’est formidable de se souvenir encore en Angleterre de ce but.»

Remarquablement, ce n’était pas quelque chose qui était un hasard. Les joueurs de Charlton avaient identifié une faiblesse dans la défense de Leicester et l’ont exploitée à la perfection ce jour-là.

«Beaucoup de gens pensent que c’est le jour où j’ai réussi. C’est quelque chose que nous nous sommes entraînés pendant la semaine avec le directeur adjoint Keith Peacock », a poursuivi Bartlett.

«Nous avons reconnu que dans la défense de Leicester, c’était l’une des faiblesses. J’avais encore un peu de vitesse et créer ce peu d’espace était la chose la plus importante pour marquer un but.

«Quand Graeme Stuart a obtenu le ballon, la première chose qui m’est venue à l’esprit a été ce que nous avons fait à l’entraînement et c’était de créer un peu d’espace, de se détacher de Gary Rowett, après cela, j’ai vu ce que je pouvais faire.

«N’importe quel attaquant, la première pensée qui vous vient à l’esprit est que vous devez le faire. Sinon, vous commencez à douter de vous-même et vous êtes dans deux esprits et finissez par ne pas faire non plus.

«Quand le ballon est arrivé, j’avais une chose en tête et c’était de le frapper. Neuf fois sur dix, il aurait frappé quelqu’un dans les gradins.

La volée de Bartlett a été mieux votée que le tour d’Henry et la frappe contre Man United – et cela lui donne toujours la chair de poule maintenant

«Heureusement pour moi, la technique était excellente, sur la partie droite de mon pied gauche, et le gardien de but Simon Royce a été surpris que j’aie réussi la première fois.

«Quand vous voyez les replays, il se fixait pour un premier contact puis une frappe au but. Au moment où il se posait, il vit le ballon passer devant lui.

«Quand le ballon a touché le fond du filet, on pouvait même voir une partie de ma célébration, j’ai été un peu surpris.»

Bartlett a remporté le prix du but de la saison du match du jour, ce qui était un exploit remarquable compte tenu des candidats qu’il affrontait.

Nominations pour l’objectif de la saison

Bartlett a certainement battu certains stunners au prix

Mario Stanic – Chelsea vs West Ham – 19 août 2000

Thierry Henry – Arsenal vs Charlton – 26 août 2000

Paul Scholes – Man United vs Sunderland – 9 septembre 2000

Jimmy Floyd Hasselbaink – Man United vs Chelsea – 23 septembre 2000

Thierry Henry – Arsenal vs Man United – 1er octobre 2000

Paul Dickov – Man City vs Bradford – 14 octobre 2000

Teddy Sheringham – Man United vs Southampton – 28 octobre 2000

Stan Collymore – Bradford vs Leeds – 29 octobre 2000

Teddy Sheringham – Derby vs Man United – 25 novembre 2000

Steven Gerrard – Liverpool vs Southampton – 1er janvier 2001

Steven Gerrard – Liverpool vs Man United – 31 mars 2001

Robert Pires – Arsenal vs Tottenham – 31 mars 2001

Shaun Bartlett – Charlton vs Leicester – 1er avril 2001

Sylvin Wiltord – Arsenal vs Everton – 21 avril 2001

Kevin Kilbane – Southampton vs Sunderland – 28 avril 2001

Christian Karembeu – Bradford vs Middlesbrough – 5 mai 2001

Matt Le Tissier – Southampton vs Arsenal – 19 mai 2001

Il y avait un but merveilleux de Mario Stanic qui comprenait des gardes et une volée, un coup de foudre de Paul Scholes et deux piledrivers signature de Steven Gerrard.

La frappe spéciale de Thierry Henry contre Man United a également été incluse dans laquelle il a lancé le ballon au-dessus de la tête de Fabian Barthez et dans le coin supérieur.

Bartlett les a tous battus pour le prix.

Lorsqu’on lui a demandé si cela le rendait encore plus spécial, il a répondu: «Sans aucun doute. Le plus dur pour moi a été d’essayer de convaincre mes garçons de ce que j’avais réalisé.

«Même quelques années après que cela se soit produit, j’allais sur YouTube et leur montrais les noms que je battais pour Goal of the Season, puis j’aurais un peu de sourire et de reconnaissance, je pense qu’ils étaient mes critiques les plus durs en ce qui concerne convaincant que j’ai remporté le meilleur but de la Premier League en 2001. »