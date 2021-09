Le but étonnant de Jack Wilshere contre Norwich en 2013 était le sommet du «Wengerball», mais il n’a pas fallu longtemps à Liverpool et Jose Mourinho pour mettre fin à la carrière d’Arsène Wenger

in

Cela aurait dû être le début de quelque chose de beau, mais c’était déjà assez beau en soi.

Le premier but de Jack Wilshere contre Norwich en octobre 2013 semblait être le point culminant de quelque chose de spécial.

Olivier Giroud et Jack Wilshere célèbrent le but incroyable d’Arsenal contre Norwich City

Bien sûr, nous avions vu les Invincibles et une apparition en finale de la Ligue des champions, mais lorsque Wilshere a terminé peut-être le doublé le plus délicatement précis jamais vu, le moment était arrivé.

17 ans dans la fabrication depuis l’atterrissage de Wenger à Londres en 1996, «Wengerball» avait culminé avec l’un des plus grands buts d’équipe du jeu.

Et si le premier match de Wilshere à la 18e minute n’était pas suffisant, il y avait de nombreuses preuves plus convaincantes pour prouver qu’Arsenal était la nouvelle meilleure équipe de la ligue.

La signature record du Real Madrid, Mesut Ozil, a maintenu les bons moments, se dirigeant vers un centre d’Olivier Giroud délicieusement trempé, et une consolation de Norwich a à peine refroidi l’ambiance.

La technique scandaleuse de Giroud était constamment affichée pendant la victoire

Aaron Ramsey a décidé de se moquer des Canaries, en vendant deux mannequins qui ont laissé trois défenseurs de Norwich le visage dans l’herbe, lui permettant de rentrer chez lui, avant qu’Ozil ne soit à nouveau guidé de manière experte dans une passe décisive, une mise à pied de Ramsey.

Ozil était arrivé un mois plus tôt de la capitale espagnole, dans un mouvement qui ressemblait à un tournant.

C’était la première fois que le club dépensait de l’argent depuis le début des travaux sur les Emirats en 2004, perdant 42,3 millions de livres sterling pour les services du milieu de terrain, sans avoir à financer l’accord par des ventes.

L’arrivée d’Ozil sera à jamais emblématique pour ce qu’elle a fait aux fans d’Arsenal sur Sky Sports, mais c’est à ce moment-là qu’il a justifié sa décision de se rendre au nord de Londres.

Mesut Ozil a marqué une nouvelle ère de dépenses à Arsenal

Tout comme le choix de Sergio Aguero pour Manchester City et le choix de Jurgen Klopp pour Liverpool, Ozil a donné un coup de pouce qui n’a pas seulement fait passer Arsenal à un autre niveau, mais au sommet du classement.

Cependant, l’Allemand, parti sans ménagement cet été, n’a même pas été impliqué dans le moment où tout s’est mis en place.

Kieran Gibbs a porté le ballon de manière inoffensive dans la moitié de terrain de Norwich, le déchargeant sur Santi Cazorla sur la ligne de touche gauche, et l’Espagnol a rapidement décidé qu’il était temps de commencer la fête.

En entrant à l’intérieur pour trouver Wilshere, le ballon lui a été rapidement rendu, qu’il a instantanément envoyé à Giroud au bord de la surface.

Le vainqueur de la Coupe du monde a décidé de s’amuser avec le laissez-passer, utilisant sa délicieuse touche pour l’envoyer du côté de sa botte et le renvoyer à Wilshere pour la première fois.

Le moment où Jack Wilshere a marqué son incroyable but

Wilshere a ensuite décidé de renforcer la technique extraordinaire du Français, en levant sa botte gauche pendant la course, en jetant un coup d’œil au ballon d’où il venait.

Pour ne pas être battu, Giroud a choisi de garder l’extérieur de sa chaussure au chaud, buvant le retour à travers une foule de quatre hommes jaunes, pour que Wilshere guide habilement l’objectif de sa carrière.

Arsenal était au top et au top du style, arrivant au sommet plus tôt lors de la cinquième journée de match, ils n’ont que momentanément perdu leur place face à Liverpool et City, qui ont eu du mal à égaler les Gunners jusqu’en février.

Liverpool a fini par les égaler, mais ils sont allés bien plus loin que cela.

Une première moitié d’enfer a effondré le défi pour le titre d’Arsenal début février, lorsque les Reds offensifs de Brendan Rodgers ont réussi quatre buts en seulement 20 minutes d’action à Anfield, faisant exploser la maison.

Au coup de sifflet final, Jack Wilshere ne pouvait cacher sa déception face aux raclées que lui et ses coéquipiers venaient de subir.

Arsenal était passé de ce qui aurait pu être le début d’une nouvelle ère sous Wenger, à ce qui est rapidement devenu le début de la fin.

Un mois plus tard, en mars 2014, et à seulement quatre points du sommet, Arsenal cherchait à relancer son défi pour le titre contre Chelsea, le 1000e match de Wenger étant l’occasion idéale de le faire.

Cependant, José Mourinho est arrivé, humiliant totalement Wenger avec une destruction 6-0 à Stamford Bridge.

Malgré une FA Cup pour terminer la saison et deux autres au cours des trois années suivantes, les choses n’ont jamais été tout à fait les mêmes pour l’Arsenal de Wenger, avec ce moment de perfection de Wilshere un lointain souvenir d’une occasion manquée.

Arsenal affrontera à nouveau Norwich samedi, méconnaissable de l’équipe qui a marqué l’un des plus grands buts d’équipe de tous les temps du sport, en bas du tableau et manque cruellement de direction.

Norwich, 19e, prend le bas du classement Arsenal

Arteta, qui a joué lors de ce match d’octobre, gère désormais l’équipe et pourrait bientôt se retrouver au chômage.

Son partenaire au milieu de terrain ce jour-là, Jack Wilshere, s’est vu proposer de s’entraîner avec le club alors qu’une carrière en proie aux blessures se termine par une fin décevante.

Si l’ancien international anglais retourne à Londres Colney pour tenter de relancer sa carrière, il ne servira peut-être qu’à rappeler ce qui aurait pu être, et que les sommets d’octobre 2013 devraient exister pour toujours comme un sommet pour le club. aspirer à revenir.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 50/1 SUR RONALDO POUR MARQUER LE PREMIER CONTRE NEWCASTLE