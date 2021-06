Le but « magique » de Thorgan Hazard fait sortir Cristiano Ronaldo et le Portugal de l’Euro 2020, mais la Belgique va transpirer à cause de la blessure à la cheville de Kevin De Bruyne

in

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers portugais ont été exclus de l’Euro 2020 par la Belgique alors que Thorgan Hazard a donné à son pays une victoire 1-0.

Ronaldo a aidé son équipe à remporter l’Euro 2016, mais n’a rien pu rassembler de spécial en Espagne pour sauver son pays d’une sortie prématurée aux mains des Diables rouges.

Les frères Hazard célèbrent le vainqueur de Thorgan en Espagne

Cela allait toujours être une rencontre intrigante entre deux poids lourds, mais ce n’était pas vraiment un classique du Championnat d’Europe.

Une première période sinueuse s’est allumée à la fin alors que le plus jeune Hazard a marqué une frappe époustouflante qui a dévié devant Rui Patricio.

Les Belges ont perdu Kevin De Bruyne et Eden Hazard sur blessure tout au long de la rencontre, le premier étant sérieusement inquiet avec un problème à la cheville.

Mais malgré une énorme pression tardive, la Belgique a réussi à repousser Ronaldo – l’actuel leader du Soulier d’Or – et ses coéquipiers et à sceller un quart de finale contre l’Italie le 2 juillet à Munich.

Ronaldo est HORS de l’Euro 2020 après que son équipe portugaise n’ait pas pu faire son retour contre la Belgique

Lors des premiers échanges, seuls des jabs ont été lancés par les deux équipes alors qu’elles s’acclimataient lentement au terrain de Séville.

Les 15 premières minutes n’ont vu que cinq touches de balle entre les deux gardiens Thibaut Courtois et Patricio, soulignant le manque d’action offensive.

Ronaldo a utilisé toutes ses singeries pour augmenter les chances de succès de son équipe, faisant un repas de contact de Thomas Meunier, tandis que Renato Sanches a éraflé un tir à longue distance loin du but.

Pendant ce temps, un coup franc de Ronaldo a dévié vers le but mais Courtois a sauvé et Joao Palhinha n’a pas pu atteindre le rebond.

Ronaldo a obtenu un coup franc cadré mais il a été écarté du danger

C’était le 27e coup franc de Ronaldo aux Championnats d’Europe depuis 2004 – plus que toute autre nation – juste dommage qu’il n’en ait marqué aucun.

Le flux et le reflux lent du jeu ont vu une série de passes passives et quelques dribbles timides rencontrés par des défenses stoïques à chaque extrémité du terrain.

Toby Alderweireld bloque les courses et Pepe refuse à Lukaku un pouce dans la bataille.

Meunier a ensuite été réprimandé par son coéquipier Lukaku alors qu’il tentait un extérieur du curleur de botte plutôt que de lui glisser une passe dans la surface.

La bagarre de Lukaku avec Pepe était une vraie bataille

Mais juste au moment où il semblait que la mi-temps serait un moment vital pour les équipes de rassembler leurs pensées, les Belges ont frappé.

Lukaku a intimidé Ruben Dias dans la préparation, et après que les Belges aient récupéré le ballon, Hazard a martelé un effort dévié au-delà de Patricio, pourquoi peut-il penser qu’il aurait pu faire mieux.

Ronaldo, les mains sur les hanches, n’était pas content.

Hazard plante son tir vers le but

talkSPORTs Matt Holland l’a certainement apprécié aussi.

“Nous venons de voir un morceau de magie,” roucoula-t-il.

«Il trouve son chemin vers Thorgan Hazard sur le bord gauche de la surface, il coupe à l’intérieur du pied droit, il flèche son tir devant Patricio dans le coin supérieur.

« C’est absolument le meilleur tiroir. Ça a dévié, ça a plié, ça s’éloigne de Patricio.

“C’était peut-être plus au milieu du but que je ne le pensais et Patricio aurait peut-être dû faire mieux mais il y avait tellement de mouvement sur ce ballon. C’est une frappe fantastique de Hazard.

Hazard a célébré avec son frère aîné après avoir renvoyé la Belgique devant

Avant la pause, De Bruyne était au bout d’un tacle craquant de Palhinha, ce qui a valu aux Portugais un avertissement.

Et tandis que l’as de Man City revient sur le terrain pour la deuxième période, il a été rapidement remplacé par Dries Mertens alors que le manager Robert Martinez a choisi de ne pas risquer davantage la cheville sensible de son talisman.

Joao Felix, le prodige de l’Atletico Madrid à 113 millions de livres sterling, et la star de Manchester United, Bruno Fernandes, sont entrés dans la mêlée alors que les champions en titre cherchaient une voie de retour dans le concours.

Diogo Jota et Felix ont raté des occasions mais rien qui a fait trop transpirer la Belgique.

.

Le tournoi de De Bruyne est mis en doute après s’être blessé

Ronaldo a inscrit un 28e coup franc dans le mur alors que le match se poursuivait, car les occasions claires étaient rares.

La fougue était bientôt à l’ordre du jour avec le vétéran défenseur Pepe qui s’en prenait au plus jeune Hazard après que le coup de sifflet ait été donné pour suspendre le jeu pour une blessure à la tête à Lukaku.

L’as de Porto n’a été réservé que pour un défi malavisé.

Pepe semblait heureux d’affronter toute la partie belge

Alors que le Portugal avançait, Courtois a dû frapper une tête de Dias, tandis que Raphael Guerreiro a frappé le poteau alors que le temps passait pour les vainqueurs de l’Euro 2016.

Andre Silva était un autre qui s’est approché alors que l’équipe perdante avançait, tandis que sa défense s’occupait vigoureusement de tout contre.

Une dernière frappe de Felix a été traînée et lorsque le coup de sifflet final a retenti, Ronaldo a cogné le sol.

Il marque actuellement cinq buts à l’Euro 2020 avec Patrik Shick maintenant un derrière lui sur quatre après avoir aidé la République tchèque à battre les Pays-Bas.

Sera-t-il battu au prix?