Le but record des Ravens sur le terrain s’accompagne d’une controverse, l’entraîneur des Lions dit que les excuses n’auront pas d’importance

Les Ravens de Baltimore ont battu les Lions de Detroit dimanche grâce à un placement record de Justin Tucker, mais cela n’a pas été sans controverse.

Avec 7 secondes restantes, Lamar Jackson et l’attaque tentaient de se préparer pour le long essai. L’émission de CBS avait l’horloge de jeu à zéro seconde avant que Jackson ne claque le ballon. Aucun drapeau n’a été lancé pour un retard de jeu, en supposant que l’horloge de jeu de diffusion était synchronisée avec l’heure sur le terrain.

Tucker frapperait plus tard un panier de 66 verges sur la barre transversale, puis à travers les montants.

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a déclaré qu’il s’agissait d’une défaite difficile lors de sa conférence de presse d’après-match et a été interrogé sur les derniers moments du match.

“Je – je ne sais même pas comment le décrire. C’est juste – je ne pensais pas que ça arriverait. Je sais qu’il peut l’atteindre si vous le donnez un coup de pied bas. Mais vous – si vous disiez ça, ” Ils vont frapper un 66-yarder pour gagner le match “, vous prendriez ces chances. Mais il l’a fait. Bravo à lui. Ils se sont mis en position de le faire aussi. C’est à ce moment-là que vous parlez – pour pour eux, c’est : ‘Comment pouvons-nous avoir une opportunité de plus pour au moins tenter notre chance ?’ Parce que c’est pourquoi. C’est ce qui se passe », a déclaré Campbell.

Mais cela aurait-il dû être un retard de jeu ?

“Il n’y a rien que je puisse dire à cela. Parce que c’est la même chose. Demain tu auras des excuses [from the NFL] et ça ne veut rien dire. C’est la vie. C’est la main qui nous a été distribuée et nous avions encore une opportunité. C’était le quatrième et un long chemin à parcourir et nous avons abandonné”, a-t-il déclaré.

L’arbitre Scott Novak, dans des remarques à un journaliste de la piscine après le match, a déclaré que le juge arrière est responsable de l’horloge de jeu et qu’il n’était pas sûr qu’elle soit synchronisée avec l’horloge de la télévision.

“Je ne sais pas s’ils sont synchronisés ou non. Mais en ce qui concerne nos mécaniciens, le juge arrière regarde l’horloge de jeu et s’il devait atteindre zéro, il voit le zéro, et il regarde ensuite pour voir Si la balle est cassée, nous laisserons le jeu se dérouler. S’il ne bouge pas, c’est un retard de jeu. Ce sont les mécanismes que nous appliquons à ce jeu », a déclaré Novak.

Novak a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait une chance que le juge arrière soit hors de position.