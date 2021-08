Le but, sujet en suspens pour un Espanyol qui accroche

22/08/2021 à 18:10 CEST

Arnau montserrat

Le retour des fans de perruches à la maison s’est accompagné d’un petit récital de l’équipe pour les accueillir. Contre le champion de la Ligue Europa. Je dis petit car le but manquait. Le but manque toujours pour être exact bien qu’hier ils en aient annulé deux. C’est un problème détecté lors de la pré-saison et qui semble s’être ancré lors des deux premiers matches de championnat. Pour le moment, il s’accompagne de draps propres qui ont permis à l’équipe d’ajouter deux points qui auraient pu être six avec un peu plus de visée.

Ce n’est pas un problème qui inquiète actuellement Vicente Moreno. En fait, l’entraîneur de Kakhol lavan a déclaré après avoir terminé le match contre Villarreal que « Cela se passe par séquences. Nous avons des joueurs de niveau en attaque et il s’agit d’insister. Nous sommes calmes car les buts arriveront & rdquor;. Ils sont calmes.

Si l’on regarde les chiffres depuis le début de la pré-saison, l’Espanyol s’est retrouvé avec une feuille blanche cinq fois sur sept matchs. Las Palmas, Rayo Vallecano et Fiorentina avant l’arrivée des matches officiels et Osasuna et Villarreal déjà en saison régulière. De Tomás a marqué le seul but contre Grenade et Melamed et Dimata lors de la victoire 0-2 sur Cadix. Des chiffres pauvres qui s’accompagnent heureusement d’un bon jeu offensif qui donne de l’espoir.

Calibrer la portée

L’Espanyol a mis le jeu, mis les chances et mis tous les efforts pour prendre les trois points face à l’équipe d’Emery. Ils étaient supérieurs et voulaient le rôle principal à tout moment. Un fait qui a remercié, 538 jours plus tard, les fans de perruches qui ont vibré en direct de leur équipe. Ils ont heurté le mur de Rulli. Le gardien argentin de Villarreal a été le cauchemar bleu et blanc et surtout d’un Raúl de Tomás qui a essayé activement et passivement. Parfois trop étourdi et avec le but entre les sourcils. Plus d’un lui a reproché son action avec Wu Lei, avec qui il a eu une passe de but chantée et a préféré finir le jeu seul avec un mauvais résultat.

Le bois n’a pas aidé non plus. Cela aurait pu être une dernière frénésie avec le tir d’Embarba qui a craché la barre transversale et le délire avec le but de Wu Lei a duré quelques instants avant d’être refusé. Là, la balle est entrée, mais sans être valable.

Y a-t-il un problème de but ? C’est une évidence, mais le jeu accompagne et pour le moment il accroche les gens. Le chemin du retour vers Primera n’a que ce “mais”. Vicente est calme alors ils vont arriver.