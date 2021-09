Le but sur le terrain record de Justin Tucker était une chose du destin

Justin Tucker est-il meilleur au football que Patrick Mahomes ? C’est difficile à dire. Regardons le film.

OK, il y a Justin Tucker qui remporte le match pour son équipe avec un placement de 66 verges, c’est un record de la NFL. Cela semble plutôt bien.

Oh c’est intéressant. Il y a Patrick Mahomes qui a lancé une passe – a également parcouru environ 66 mètres dans le champ – qui n’a pas gagné le match pour son équipe. Mais le cinéma ne fait pas tout. Jetons un coup d’œil aux analyses.

Le placement gagnant de 66 verges de Justin Tucker est le placement le plus long de l’histoire de la NFL. Probabilité de but sur le terrain : 10,4 % Depuis 2016, Tucker est en tête de tous les botteurs en pourcentage de buts sur le terrain attendu (FGPOE) depuis 2016 (+17,9%), min. 50 tentatives.#BALvsDET | #RavensFlock pic.twitter.com/csZB8M2D7s – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 26 septembre 2021

Wow. Depuis 2016, Tucker est 18% plus susceptible de marquer un panier que le botteur moyen et 5% plus susceptible que le prochain botteur le plus proche. Je me demande comment Mahomes correspond au pourcentage d’achèvement par rapport aux attentes (CPOE).

Hmm. Mahomes ne mène même pas tous les passants au CPOE depuis 2017. Et à 3,9 points de pourcentage au-dessus des attentes, il n’est même pas proche des 18 points de pourcentage de Tucker au-dessus des attentes.

Eh bien, le verdict est tombé : Justin Tucker est meilleur au football que Patrick Mahomes. (Je plaisante un peu.)

On dit souvent que Mahomes change la nature même du sport avec la façon dont il prolonge les jeux, crée des lancers à partir du néant et plie les lois de l’espace et du temps. Mais Tucker fait souvent la même chose. Et dimanche, il a enfreint les règles de l’offense. Avec les Ravens face à un quatrième et 19 de leur propre ligne de 16 verges sans temps mort, le pourcentage de victoires des Lions était exactement de 99,9%, par ESPN. Malgré les probabilités, le premier briseur de réalité des Ravens, Lamar Jackson, a envoyé une bombe de 36 verges à Sammy Watkins. Watkins aurait dû immédiatement sortir des limites, mais dans le moment de confusion et d’excitation, il a été plaqué sur le terrain. Compte tenu des cotes insurmontables, cette petite erreur et les 11 secondes qu’elle a coûté à Baltimore auraient dû sonner le glas des Ravens.

Mais avec un kicker comme Tucker, ce n’était pas le cas. Les Ravens ont pointé le ballon sur la ligne des 48 verges de l’adversaire et, d’une manière ou d’une autre, ils avaient une lueur d’espoir. Tucker n’est pas seulement ridiculement automatique, comme les statistiques de la prochaine génération l’ont détaillé ci-dessus: il se prépare également à des buts de plus de 60 verges depuis un certain temps. En 2017, Kevin Clark a rencontré la batterie de coups de pied des Ravens – le titulaire Sam Koch, le coordinateur des équipes spéciales Jerry Rosburg, le long vivaneau Morgan Cox et, bien sûr, Tucker – pour discuter de la possibilité de battre ce record. Comme Koch, qui a défendu Tucker sur les 66 verges aujourd’hui, l’a dit à l’époque : « Il n’y a aucun scénario où vous allez vous aligner et le faire… Cependant, je n’ai aucun doute que Justin irait là-bas et donnerait le coup de pied. ” Tucker et Cie parlaient plus spécifiquement de la tentative d’un placement de plus de 70 verges, et bien que Tucker n’ait peut-être pas cette opportunité de sitôt, frapper un joueur gagnant de 66 verges vous donne certainement une belle jambe pour vous tenir debout sur le prochain temps que vous mendiez pour la chance.

C’était presque une tentative de 71 verges, et cela aurait sans doute dû l’être. Sur le snap avant que le coup de pied ne soit tenté, les Ravens ont ramené l’horloge de jeu jusqu’au double zéro et un peu au-delà aussi.

Le but de ce jeu était de ramasser quelques verges de plus et de faire de la tentative gagnante de Tucker quelque chose de moins qu’un record. Au lieu de cela, cette pièce a presque complètement perdu l’opportunité de Tucker. Si le penalty avait été appelé, je ne suis pas sûr que Tucker aurait eu la chance de tenter le coup de pied. Et s’il l’avait fait, il l’aurait probablement raté. Il a fallu un rebond absurdement fortuit, presque directement au-dessus de la barre transversale, pour que le joueur de 66 mètres dégage même les montants.

De l’erreur de Watkins au retard manqué du jeu en passant par l’inachèvement de Jackson au rebond parfait, c’était comme si les étoiles s’alignaient pour que Tucker établisse le record de buts sur le terrain. Si tout cela vous semble impossible à l’avance, attendez d’apprendre que l’ancien détenteur du record du coup de pied le plus long, l’ex-Lion et actuel cardinal Matt Prater, a tenté un record potentiel de 68 verges à Jacksonville quelques heures plus tôt. Ce coup de pied a également entraîné des points marqués! Pas comme les cardinaux l’espéraient.

Et si tout cela semble incroyablement fortuit et hilarant, jetons un coup d’œil au seul autre but sur le terrain de plus de 60 verges que Tucker ait jamais atteint.

C’est un match gagnant contre les Lions de Detroit au Ford Field, les gars. Il y a huit ans.

La NFL est assez bizarre, et Tucker est assez incroyable. Je ne suis pas sûr qu’il soit en fait meilleur que Mahomes, car il est beaucoup plus facile pour moi de comprendre à quel point Mahomes est bon en quart-arrière que Tucker est bon pour donner des coups de pied. Mais il est sans doute un meilleur botteur que Mahomes est un quart-arrière, et même si vous n’êtes pas d’accord avec cela, vous devez admettre qu’il est… sous-estimé ? Un code de triche ? Peu importe comment vous voulez l’appeler, il détient actuellement l’un des records les plus cool de la ligue, et j’imagine que c’est un record qui durera un bon bout de temps. Félicitations à Tucker, les Mahomes du coup de pied.

